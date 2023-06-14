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法拉盛公園飄大麻味 警察無法管…家長盼設「無大麻區」

記者高雲兒／紐約報導
劉先生說，幾乎每周一次都會聞到從公園外飄來的大麻味。(記者高雲兒／攝影)
劉先生說，幾乎每周一次都會聞到從公園外飄來的大麻味。(記者高雲兒／攝影)

皇后區法拉盛居民近日抱怨常在公園附近聞到大麻味，有家長多次撥打311熱線向市府單位反映，卻無疾而終，憂心大麻對孩子的身心影響，希望立法者可以在公園和學校附近一定距離內設立「無大麻區」(marijuana free zone)，使大麻味不再靠近年幼兒童。

住在貝賽的華人劉先生帶著四歲女兒，在位於友聯街的遊樂場盪鞦韆，他每周一次到學校接送孩子，但也幾乎每一次，都會聞到從公園外飄來的大麻味，感到相當困擾。

每天幾乎都來接送孩子的李女士也說，經常有人在公園外的人行道上吸食大麻，她的孩子患有呼吸系統疾病，「任何二手菸對他來說，都是有害的」；孩子在242小學上學的林先生也深受其害，「當時不要合法化就好了」。

紐約於2021年將娛樂性大麻合法化，雖然規定在公園、海灘和其他娛樂設施，以及聯邦土地和私營企業等吸菸或大麻是非法的，但是在人行道和其他允許吸菸的地方，吸食大麻則完全合法。

這也就意味著，即使大麻味飄進公園，但只要在人行道上吸食，警察便無權驅趕。這也是李女士多次打電話給311無果的原因，她被告知，這些人是在公園外吸食，沒有觸犯法律。

李女士對此深感無奈，希望當局可以改進立法，在公園和學校附近一定距離內設立「無大麻區」，使孩子免於大麻味的「毒害」。

水牛城大學公共衛生教授柯林斯(R. Lorraine Collins)分析二手大麻危害時說，與吸大麻的人擦肩而過風險不高，但是若坐在公園的長椅上，若吸進幾分鐘的二手菸，風險可能會稍微大一些；但她表示，更要的擔心是，孩子們如果常常看見有人在吸大麻，恐怕也會對這個行為產生好奇。

此前在109分局舉辦的「建立鄰里安全會議」(build the block Neighborhood Safety Meeting)上，還有居民表示，擔心這些在公園和學校附近吸食大麻者會影響青少年和兒童，使得他們獲取大麻甚至吸食。

李女士多次打電話給311反映有人在公園外吸大麻，卻被告知該舉動為合法。(記者高雲...
李女士多次打電話給311反映有人在公園外吸大麻，卻被告知該舉動為合法。(記者高雲兒／攝影)
家長希望在公園和學校附近，可設定「無大麻區」。(記者高雲兒／攝影)
家長希望在公園和學校附近，可設定「無大麻區」。(記者高雲兒／攝影)

大麻合法化 警察 法拉盛

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