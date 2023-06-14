紐約市警總局長西維爾閃辭 華社褒貶不一

市警總局長西維爾日前請辭，有華人表示惋惜，也有小商家說她任職期間未見治安好轉。(本報檔案照)

紐約史上首位女性市警總局局長西維爾(Keechant Sewell)，12日突然宣布辭去任職不到一年半的職務，讓外界意外；13日有社區人士表示，新冠疫情 後治安狀況嚴峻，西維爾上任後積極著手改善治安，肯定她的成績，不過也有小商家認為，治安未見好轉，商家至今仍整天提心吊膽。

2022年初上任的西維爾12日宣布辭去職位，她的閃辭引起了社區的各種議論。布碌崙(布魯克林)華社一名資深社區人士肯定西維爾，表示她在新冠疫情後期走馬上任，面對當時嚴峻的社會治安毫不畏懼，立即著手落實各項積極措施。現在，紐約市 的社會治安正在慢慢改善。

該名社區人士說，市警上級機構過於注重「微觀管理」，才讓她有心灰意冷之感，對西維爾離職表示惋惜。

與警界有不少互動的紐約華人聯合會理事長黃啟旺說，西維爾的能力毫無疑問，以身為一名女性來說，非常難得；他也說，上級對她不夠放手，讓她感到處處掣肘，恐是西維爾辭職的主要原因。

不過做為小商家，對紐約市的治安卻備感失望；在班森賀華社開洗衣店的李先生說，西維爾的表現無法令人滿意，紐約市的治安不僅未出現好轉，小商家也無法安心經商，至今每天仍然只能提心吊膽地開店。

對於市警總局局長的接任者，也有不少猜測。在西維爾離職後，將由現任第一副局長卡班(Edward Caban)臨時接棒；如果卡班能正式接任，將成為紐約市第一位西語裔局長。

另外市警總警司馬德雷(Jeffrey Maddrey)與市長亞當斯 (Eric Adams)關係密切，也是熱門人選。馬德雷過去曾涉嫌徇私，最近，他又涉濫用職權，無罪釋放被捕退休警員，遭到扣假處分。

紐約市主管公眾安全的副市長班克斯(Phil Banks)將是另一人選。班克斯曾被牽涉到市警腐敗醜聞，但沒有被起訴。班克斯否認有任何不當行為。