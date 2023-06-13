我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

銷售額、客流量下滑… Westfield放棄金山最大商場

2800億新冠紓困金遭詐領 詐騙案多達數千件

紐約禁當街喝酒 亞當斯政府開罰單暴增

記者許君達／紐約報導
在市長亞當斯治下，紐約市對在公共場所飲酒者的容忍度愈來愈低。(Getty Images)
在市長亞當斯治下，紐約市對在公共場所飲酒者的容忍度愈來愈低。(Getty Images)

夏天到來，紐約街頭出現不少當街飲酒者。但警方警告說，紐約市禁止在公共場所飲酒；若當街飲酒，小心吃罰單。自市長亞當斯上任以來，紐約市對於在公共場所飲酒的容忍度愈來愈低。根據警方公布的數據，紐約市警局在過去一年中，共向街頭飲酒者開出了近萬張罰單，比亞當斯上任前的四年總和還多。

對街頭飲酒的低容忍度，源自紐約市警總局局長西維爾(Keechant Sewell)從去年開始重啟的「破窗」警務策略。這項策略來源於犯罪學中的「破窗理論」，旨在透過針對輕微犯罪的高強度執法，將更加嚴重的暴力犯罪扼殺在萌芽階段。

警方人士透露，西維爾要求警察集中處理低程度的生活質量方面的投訴，希望以此來干預進一步違法行為的發生，從上游解決高犯罪率的問題。

數據顯示，2023年的前三個月內，全市警察共開出2524張針對在公共場所飲酒的刑事罰單，占到刑事傳票總數的近12%，比去年同期的數量高出六倍，其中九成都開給了非洲裔或西語裔市民。

西語裔聚居的皇后區110分局是全市開罰單數量最多的分局，三個月內共發出了237張。據統計，2018年至2021年間，每年全年針對公開飲酒的罰單數量在2500至3400張之間，而2023年前三個月就已幾乎達到了這個水平。

消息人士說，公開飲酒案件已經超過了涉大麻案件，成為很多警察為滿足內部工作指標而「刷數據」的主要方式。

對於飆升的數據，警方內部人士表示，市警在今年第一季收到了超過6萬個針對飲酒和大型聚會擾民的投訴，「生活品質問題的投訴，往往是暴力犯罪的前兆」。

不過法界人士指出，現行法規對公開飲酒僅罰款25元，違法成本太過輕微，難以真正遏止此類違法行為。很多公開飲酒的支持者甚至直接表示，即使吃到25元的罰單，也不會阻止他們繼續帶著酒到公共場所去飲用。

在市長亞當斯治下，紐約市對在公共場所飲酒者的容忍度愈來愈低。(Getty Ima...
在市長亞當斯治下，紐約市對在公共場所飲酒者的容忍度愈來愈低。(Getty Images)

紐約市 警察 暴力犯罪

上一則

紐約「夏日街道」 首度擴至五大區

延伸閱讀

紐約市外賣郎7月中調時薪 最低近18元 2025年達19.96元

紐約市外賣郎7月中調時薪 最低近18元 2025年達19.96元
紐約市府：外賣郎調薪 最低時薪近18元 7月12日生效

紐約市府：外賣郎調薪 最低時薪近18元 7月12日生效
迪揚美術館展覽 金山低收入民眾免費看

迪揚美術館展覽 金山低收入民眾免費看
紐約市將大幅提高使用應用程序的餐館外賣郎小時工資

紐約市將大幅提高使用應用程序的餐館外賣郎小時工資
強生怒辭國會議員 不滿派對門報告稱遭「獵巫」

強生怒辭國會議員 不滿派對門報告稱遭「獵巫」

熱門新聞

有消息指出，華裔醫生程志涉嫌性侵的受害者恐不止一人。（取自doximity網站）

紐約法拉盛華醫涉迷姦女病患還錄影 恐多人受害

2023-06-07 07:41

紐約連兩天淪全球空污最糟城市 霧霾籠罩宛如末日

2023-06-07 14:35
加拿大山火蔓延，紐約空氣品質亮紅燈。(記者張晨／攝影)

加拿大山火蔓延 紐約空氣品質亮紅燈

2023-06-06 14:04
班森賀華裔高中男生在地鐵站遭三名少年攻擊和搶劫。(本報檔案照)

紐約15歲華裔高中生 地鐵內遭3非裔搶劫、木棍毆打

2023-06-09 13:15
氣象部門表示空氣可能在8日就有所好轉，但是建議民眾儘量待在室內，外出時須配戴口罩。(記者高雲兒／攝影)

紐約空氣明日好轉？氣象局：外出最好戴這種口罩

2023-06-07 15:28
6日，自由女神像被包裹在土黃色的山火濃煙之中。(路透)

圖輯／山火影響 紐約如添黃色濾鏡 能見度極低

2023-06-07 09:40

超人氣

更多 >
他是家裡第一個百萬富翁 絕不花錢或時間在這5件事

他是家裡第一個百萬富翁 絕不花錢或時間在這5件事
病況不樂觀？席琳狄翁賣掉美國房子回加拿大度餘生

病況不樂觀？席琳狄翁賣掉美國房子回加拿大度餘生
平均每人893元 馬上過期…加州1.4億退稅待領 快申報

平均每人893元 馬上過期…加州1.4億退稅待領 快申報
中國太陽能界驚魂 多位從業人員在慕尼黑機場被帶走

中國太陽能界驚魂 多位從業人員在慕尼黑機場被帶走
這4種蔬菜 煮熟比生吃更營養

這4種蔬菜 煮熟比生吃更營養