紐約禁當街喝酒 亞當斯政府開罰單暴增

在市長亞當斯治下，紐約市對在公共場所飲酒者的容忍度愈來愈低。(Getty Images)

夏天到來，紐約街頭出現不少當街飲酒者。但警方警告說，紐約市 禁止在公共場所飲酒；若當街飲酒，小心吃罰單。自市長亞當斯上任以來，紐約市對於在公共場所飲酒的容忍度愈來愈低。根據警方公布的數據，紐約市警局在過去一年中，共向街頭飲酒者開出了近萬張罰單，比亞當斯上任前的四年總和還多。

對街頭飲酒的低容忍度，源自紐約市警總局局長西維爾(Keechant Sewell)從去年開始重啟的「破窗」警務策略。這項策略來源於犯罪學中的「破窗理論」，旨在透過針對輕微犯罪的高強度執法，將更加嚴重的暴力犯罪 扼殺在萌芽階段。

警方人士透露，西維爾要求警察 集中處理低程度的生活質量方面的投訴，希望以此來干預進一步違法行為的發生，從上游解決高犯罪率的問題。

數據顯示，2023年的前三個月內，全市警察共開出2524張針對在公共場所飲酒的刑事罰單，占到刑事傳票總數的近12%，比去年同期的數量高出六倍，其中九成都開給了非洲裔或西語裔市民。

西語裔聚居的皇后區110分局是全市開罰單數量最多的分局，三個月內共發出了237張。據統計，2018年至2021年間，每年全年針對公開飲酒的罰單數量在2500至3400張之間，而2023年前三個月就已幾乎達到了這個水平。

消息人士說，公開飲酒案件已經超過了涉大麻案件，成為很多警察為滿足內部工作指標而「刷數據」的主要方式。

對於飆升的數據，警方內部人士表示，市警在今年第一季收到了超過6萬個針對飲酒和大型聚會擾民的投訴，「生活品質問題的投訴，往往是暴力犯罪的前兆」。