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紐約市外賣郎7月中調時薪 最低近18元 2025年達19.96元

記者胡聲橋／紐約報導
紐約市11日宣布為第三方送餐平台的外賣郎設定最低時薪，7月中生效時，外賣郎最低時薪為17.96元。(記者顏嘉瑩╱／攝影)
紐約市11日宣布為第三方送餐平台的外賣郎設定最低時薪，7月中生效時，外賣郎最低時薪為17.96元。(記者顏嘉瑩╱／攝影)

紐約市府為外送平台的外賣郎設定最低時薪，11日宣布漲薪內容，將目前外賣郎的平均時薪7.09元，提高至最低17.96元，並分階段實施完成，至2025年，外賣郎時薪可達19.96元。該計畫將於7月12日生效。

原訂今年1月開始實施的第三方送餐平台外賣郎漲薪計畫，延宕半年後，紐約市府終在11日宣布漲薪內容。

市議會此前通過法案，要求市消費者和勞工保護局須對第三方送餐平台外賣郎的工作狀況進行研究，設定最低工資，並於今年1月起實施，但因勞資方及市府無法達成共識，計畫拖延。

市長亞當斯(Eric Adams)和市消費者和勞工保護局局長馬玉伽(Vilda Vera Mayuga)11日宣布計畫內容。

餐館外賣郎的時薪首先將提高到17.96元，等到2025年4月1日，外送平台的外賣郎時薪將增加到19.96元；該工資標準每年將根據通貨膨脹調整，只要工人的時薪達到19.96元的最低標準，餐館可以根據送餐平台，選擇按里程或工作時間為外賣郎支付報酬，或可自訂薪酬標準。 7月12日生效，分段實施。

在計畫生效的今年內，如果外賣郎按照連接到應用程序，包含等待送餐通知和送餐時間的所有時間領取工資，業者必須支付至少17.96元的時薪，約為每分鐘0.30元，不包括小費；如只按從接受送餐通知到送餐完成的時間支薪，業者必須至少支付每分鐘約0.50元的工資，不包括小費。

市消費者和勞工保護局表示，該工資標準還考慮到，送餐的外賣郎要自付各種費用，沒有薪酬保險、帶薪休假，同時還須支付更多的保險費用。

亞當斯說，外賣郎無論在惡劣天氣或是新冠疫情期間，均為紐約市付出許多，調薪計畫生效後，外賣郎將可掙到三倍的工資，保證他們能夠維持生計，也讓這份工作更穩定、更有保障。

根據統計，紐約市在去年一年中共有18名外賣郎在工作期間喪生，全部均是移民工人；該計畫生效後，紐約市將成為全美第一個為第三方送餐平台外賣郎設立最低工資的城市。

紐約市 勞工 亞當斯

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