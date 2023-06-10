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紐約客談／亞太裔歷史課進公校 仍須努力

紐約客談

亞太裔課程進全州公校之路已成功一半，但慶祝還需待時。該提案雖近日獲得州參議會通過，但州眾議會姐妹提案仍待結果。面對部分反對派的質疑和干擾，民代必須聯合民眾繼續推動，直至州長簽字生效。

由州參議員提出劉醇逸的議案日前在州參議會通過，令華社歡呼；不過由州眾議員李榮恩(Grace Lee)提出的議案，仍不知何時能夠進行投票。

原本期待在本季州議會會期截止前通過，7月即可開始生效的亞太裔課程進全州公校提案，目前當前看來似乎難以按原計畫進行。李榮恩9日說，即便無法在此次會期通過，她也將繼續抗爭。

「作為課程法案的提案人，在州眾議會推動該提案是我的首要任務之一。」李榮恩表示，亞裔對美國歷史和國家的貢獻早就該得到官方承認，尤其是近年來仇亞犯罪急劇飆升，亞裔社區非常需要使之成法。

推動亞太裔課程進公校是除了民代以外，無數維權團體不斷抗爭的結果。除了華裔之外，印度裔、馬來裔、日本裔、韓裔等亞裔普通民眾，月前成立了組織「呈現與賦權亞太裔社區歷史」(Representing and Empowering AANHPI Community History，以下簡稱REACH)，自發每周開會，商議如何多渠道幫助提案通過。

這個包括170名學生、公校教師、營銷業者、金融業者、醫生等各行各業人士的維權組織，憑藉極強的自主組織能力，於上月到州府力挺提案，終於換來可喜的結果。然而抗爭還不能結束，亞裔歷史進紐約州課堂之路，仍需拭目以待。

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