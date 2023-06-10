缺工嚴重 卻因語言、身分障礙 華人零售業者招工難

在法拉盛的藥房、餐館以及百貨商店門口，常常見到招工廣告，老闆感嘆難請人。(記者高雲兒／攝影)

根據一份最新報告，紐約市 在疫情 期間流失大量零售崗位，導致許多低學歷人群受影響，其中包括近兩成亞裔 在疫情前遭裁員；不過即便疫後經濟有回溫，但由於業者多提出對身分、語言要求，導致應徵者和招聘者，存在著供需不符的情況，出現「老闆招工難，工人找工也難」。

王女士說，很多華人因為缺乏技能和經驗，和老闆的需求也不匹配，難找到工作。(記者高雲兒／攝影)

根據城市未來中心(the Center for an Urban Future)最新報告，自疫情爆發以來，紐約市零售業已經裁員數千人，自2020年2月以來，紐約市流失了3萬7800多個零售工作崗位，下降了11.1%，而目前私人企業的零售就業崗位，只恢復了0.8%。

中心主任鮑爾斯(Jonathan Bowles)說，疫情加速了民眾網上購物的需求，紐約已處於低學歷人群找工作難的危機，並隨著種族差距更擴大。

零售業工作是紐約市就業市場的重要組成部分，尤其是對有色人種來說。在紐約市約30萬個零售工作崗位中，有70%以上為非洲裔、西語裔和亞裔，其中亞裔占17.1%，多數沒有大學學歷。

雖然工人找工難，但是在皇后區法拉盛的藥房、餐館以及百貨商店門口，卻常常見到招工廣告，業者也經常感嘆難請人。

位於羅斯福大道的麻辣香鍋門口貼著「招兼職收銀一名」，侯經理表示，招聘廣告貼了一個月，至今仍未找到人；招收多名售貨員和理貨員的「華豐集團」店長說，必須的要求是要有身分，偶有合法身分的人來做工，「做沒幾天就不做了，穩定的太少」。

「健富西藥房」也正請全職或兼職藥師助理，要求是中英文流利，但由於英文好的人不多，要找到人也很難；該店表示，只能將希望放在暑假，因為學生放假找兼職，而他們普遍英文能力都更好。

「e佰搜」也在找銷售和店長等，不過門店經理稱也多依賴學生，「要活潑開朗，還要中、英文好，另外就是有身分」；她說在暑假招學生工也不難，但是長期的符合要求的就難找了。

在40路經營職業介紹所多年的王女士說，後疫情時代的華人就業正在恢復，但仍未恢復到疫情前，尤其考慮到很多餐館倒閉，新開業的餐館仍未將市場的缺口補齊；王女士說，很多華人因為缺乏技能和經驗，和老闆的需求也不匹配，「一個英語要行，再一個都要熟手，洗碗幫廚還有服務員，都得有經驗才做得快」，她隨手舉例外州有個居家保母的工作，一天300元，但是許多華人因為英文能力有限，無法勝任。

鮑爾斯說，紐約正在發展的行業多為科技、金融、醫療、法律和會計服務，這些專業領域導致在疫情期間遭到裁員、解雇的低學歷員工難以跨足，他建議，為了應對零售業的損失，紐約市應該投資於職業培訓項目，幫助這些工人能夠過度到其他領域。