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空氣質量轉好 紐約市公校12日起返校上課

記者張心、劉梓祁／紐約報導
加拿大山火霧霾在紐約市逐漸消散，人群逐漸恢復外出。(記者張心／攝影)
加拿大山火霧霾在紐約市逐漸消散，人群逐漸恢復外出。(記者張心／攝影)

加拿大山火霧霾在紐約市逐漸消散，9日上午起全市空氣質量回升，目前音樂節、競技體育等戶外活動逐漸恢復，全市公校也宣布，於今(10)日恢復到校辦公，12日(周一)起學生照常回校上課。

根據空氣品質監測網站AirNow的最新數據，紐約市空氣質量已恢復至正常水平，9日上午的空氣質量指數已趨近50，轉為「良好」(Good)評級。

市衛生局長瓦桑(Ashwin Vasan)9日在曼哈頓下城市政廳的相關記者會上表示，如今空氣質量指數降至雙位數，雖與日前測得的最高數值400相比，明顯改善，但空氣汙染仍稍高於正常水平；通常情況下，紐約市的空氣指數在0至50之間的「健康」水平。

瓦桑預計，在未來幾天內霧霾情況將再好轉，但指數恐在周末還會有所波動，他表示，空氣逐步好轉也意味著對市民健康的指引有所變化，不再鼓勵大家盡量待在室內，但建議減少室外活動的時間和強度；若發現自己或他人出現眼睛流淚、喉嚨痛或呼吸困難的情況，應盡快進入室內或戴上高品質口罩，如出現如胸痛、呼吸短促或昏倒等症狀，請撥打911。

市教育局則在9日發布通知，全市公校將從10日起恢復到校辦公，12日恢復照常在校上課；周末部分課外活動仍可能取消，具體請聯繫相關主辦方。

市應急管理辦公室主任以斯科(Zach Iscol)預計，周末內情況會有所改善，且隨之而來的12日(周一)、13日(周二)，將有氣團進入紐約，將霧霾吹散；不過他也說，相關單位對山火情況的監測不會停止，呼籲民眾透過提前警示系統「Notify NYC」獲取最新動態，以保護自己和親人的安全。

指數 紐約市 公校

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