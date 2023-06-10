紐約空氣品質好轉 易過敏者仍應盡量待在家 外出戴口罩

紐約空汙情況在9日好轉，但當局預測空氣品質指數仍有可能破百，建議民眾注意。(Getty Images)

紐約連續多日受到來自加拿大山火霧霾的影響，空氣品質指數 (AQI)飆破三位數的「不健康」等級，隨著霧霾逐漸散去，空汙情況在9日好轉；當局表示，空氣品質變化迅速，數值變化難以預報，部分地區仍可能出現三位數的破百指數，建議民眾隨時注意，盡量待在室內，外出時戴上口罩。

紐約市 主管公共安全的副市長班克斯(Philip Banks)9日在曼哈頓下城市政廳召開記者會，更新紐約市空汙情況，他表示，9日情況大幅好轉，但霧霾徹底散去仍需時間，未來數日空氣狀況預計還會有波動。

空氣品質指數仍可能破百

根據空氣品質檢測機構IQair，周五起空氣品質指數介於30到60之間，為優良到中等區間，但預計最高還會達到一不健康的105左右，特定疾病患者需要密切關注變化；此次霧霾影響最嚴重的時間為7日，紐約市空氣汙染指數一度超過400，成為全球空氣品質最差的大城市。

霧霾將是氣候變遷新常態

市應急管理辦公室主任以斯科(Zach Iscol)將此次霧霾形容為氣候變遷時代下的「新常態」，表示空氣品質變化迅速，通常預報只能預測24小時內的數值，很難準確預測和預報數值變化和霧霾飄散情況。

副市長班克斯(中)在記者會中籲請市民盡量留在室內，若出門記得戴上口罩。(截自視訊會議)

班克斯則說，空氣品質好轉，但並不意味著市民可以放鬆警惕，特別是對於敏感群體而言，不論是成年人、青少年還是幼兒，以及患有氣喘、心臟疾病、糖尿病以及經常在室外活動的人，都應盡量待在室內，確保家中門窗關閉，如需要外出，建議戴N95或KN95級別的口罩。

紐約州 長辦公室也提醒，情況持續好轉，但建議紐約市區、長島、紐約州西部的敏感人群，仍然要提高警惕；紐約州中部和上州的空氣品質，則明顯有好轉，截至9日，該地區的空氣品質指數已轉為「良好」(Good)評級，部分地區數值更進入個位數。