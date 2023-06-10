前科有條件封存 「清白法案」州議會通過

紐約州議會9日通過「清白法案」，封存符合資格輕、重罪犯的犯罪紀錄。(Getty Images)

受到爭論的「清白法案」(Clean Slate Act)9日在紐約州 議會通過，規定只要服刑屆滿被釋放者，輕罪服刑後滿三年、重罪滿八年，犯罪紀錄即被封存；該法案旨在讓擁有前科的230萬人能夠更容易融入社會，不受到歧視 ，並且重新生活。

史都華-考辛斯(中)和希士提(右)9日宣布，通過「清白法案」。(州議會提供)

州參議會多數黨領袖史都華-考辛斯(Andrea Stewart-Cousins)和州眾議會議長希士提(Carl Heastie)9日發表聯合聲明，表示州參、眾議會已通過「清白法案」；此前州長霍楚 (Kathy Hochul)也公開支持該案，解釋可讓有前科者，有更好的機會找到工作或住房，從而促進經濟。

「清白法案」曾經過多次修改，在州議會通過的版本，收窄了可封存犯罪紀錄的適用條件。譬如，曾犯重罪的前科人員被釋放後，必須等待八年才可有資格使得檔案「清白」；輕罪者則必須要在刑滿釋放的三年後，才可將犯罪紀錄封存；不過曾犯有A類重罪者將與性犯罪者，紀錄則無法封存。

考辛斯表示，「清白法案」為那些已經付出代價的人們提供了「二次新生」，幫助他們能夠重新開始生活，並為社會做出貢獻。「該法案提升了我們對贖罪的認知，為勞動力市場爭取到了更多資源。」

希士提則說，州議會希望打造一個「注重改造而非懲戒」的刑事司法系統，重點在於「康復」而非「懲罰」，法案的通過將為紐約州面臨的勞動力短缺問題，提供解決方案，並且為數百萬人提供第二次機會，去做正確的事情並回饋社區。