紐約哮喘飆增1倍 逾300人急診 霧霾恐籠罩整個夏天

突如其來的山火霧霾打亂了紐約市的正常步伐，華人紛紛戴起口罩。（記者刘梓祁／攝影）

加拿大山火霧霾持續侵襲紐約，氣象學家預計本周末情勢會因降雨好轉，但煙霧或將籠罩整個夏天；霧霾導致紐約市 醫院哮喘病急診室病患飆增一倍，機場航班大量延誤或取消，公校也與遊樂園、動物園、百老匯一道被迫緊急關閉。

紐約空品蟬聯全球最差

突如其來的山火霧霾打亂著紐約市的正常步伐，使該市的空氣品質在8日蟬聯全球最差榜首；截止昨日下午，仍因處於「不健康」範疇而遭紐約州環保廳(The New York Department of Environmental Conservation)持續向市民示警。

周末降雨 情況或可改善

市長亞當斯(Eric Adams)表示，情況或許會在9日早晨或白天好轉，並在周日(11日)恢復如常。然而氣象學家卻並非如此樂觀，「儘管周末和下周初會因降雨而緩解，但未來幾個月，起碼整個夏天，紐約都不得不忍受這種燒烤般的煙霧繚繞。」美國私人天氣預報公司AccuWeather安德森(Brett Anderson)說。

糟糕的空氣影響著人們的健康，根據市衛生局最新數據，已經有超過300名市民因突發哮喘湧向醫院急診室就診，比霧霾來之前的人數飆升一倍，成為4月下旬花粉季以來的最高值。

霍楚強烈建議待在屋裡

州長霍楚(Kathy Hochul)及相關衛生部門均強烈建議人們待在屋裡，尤其是容易受空氣汙染影響的小孩、長者和呼吸道疾病患者，並囑託民眾外出時，最好配戴N95或KN95口罩。市消防局(FDNY)在8日早上開始在全市五大區發放免費N95口罩，詳情可參考https://twitter.com/FDNY/status/1666653237498224641。

教局允公立高中轉網課

原定要於9日到校上課的公立高中生，也在8日中午接到市教育局 的緊急通知，允許高中可在9日轉為遠程教學。市教育局表示，由於9日是公校的文員日(Clerical Day)，幼兒園、小學和初中生可正常休假；高中生則可改為居家網課，教職員工可遠程辦公，除了部分校園食品工人必須到校工作。

百老匯演出、戶外體育項目、動物園、遊樂場等，也紛紛取消了近期的活動，恢復時間未知。甘迺迪機場(JFK Airport)、拉瓜地亞機場(LaGuardia Airport)、紐瓦克國際機場 (Newark International Airport)部分航班遭取消和延誤，機場發推特建議乘客提前與航空公司連絡，了解航班運行狀況。