紐約百萬低收入者 將享免費視力檢查、配眼鏡

市議會8日通過法案，將為低收入民眾提供免費的視力檢查和配鏡服務。(美聯社)

紐約市 議會8日舉行例會，通過兩項造福大眾的健康法案，受視力問題困擾的低收入紐約市民將得到免費的視力檢查和配鏡服務，民眾就醫時將可以進行線上比價，減輕醫療負擔。

根據法案，市議會要求市衛生局成立補助計畫，將為年收入低於聯邦貧困線250%收入的居民提供免費眼科檢查和配眼鏡服務，但不包括眼疾治療；該計畫將適用於年收入低於3萬5000元的個人和年收入低於7萬元的四口之家。

根據視力委員會(Vision Council)2020年的一項消費者研究，全美只有大約一半的成年人擁有某種形式的視力保險。早前雖有其他城市為有需要人群提供免費眼科護理福利，但該法案將讓紐約市將是全國第一個同時提供免費眼科檢查和免費配鏡的城市。提出該法案的市議員紀思庭(Justin Brannan)表示，該法案的通過會讓100餘萬城市居民受益，而且市長亞當斯(Eric Adams)已承諾將簽署該法案。

紀思庭目前無法估計這項福利將花費市府多少錢，他希望紐約的眼鏡零售商可以簽約捐贈鏡框。2015年，美國眼鏡電商Warby Parker就曾同意向2萬名公立學校學生捐贈眼鏡，為期四年。

同時，為了打擊天價的醫療費 用，市議員曼寧(Julie Menin)提案，要求市府設立「醫保問責辦公室」(health care accountability)辦公室，並設立網站，讓居民在線上了解包括私立和公立醫療機構的醫療費用，從而提供更大的透明度。她同時認為，這將有助於緩解該市在未來幾年的預算困境。

該法案得到市府的全票通過，市府發言人斯馬特(Kate Smart)表示，這項法案將使紐約人更容易找到有關醫院定價的信息，「確保每個紐約人都能以透明的價格獲得高質量、負擔得起的醫療服務」。