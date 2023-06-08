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逾30郡緊急狀態拒收庇護客 紐約市府提訴

記者和釗宇／紐約報導
紐約市此前將庇護客送往上州各郡遭到反彈，市府7日對上州各郡提起訴訟。(市長辦公室提供)
紐約市此前將庇護客送往上州各郡遭到反彈，市府7日對上州各郡提起訴訟。(市長辦公室提供)

紐約市此前因無力安置潮水般湧來的庇護客，而選擇將部分庇護客送到上州各郡，但遭到部分郡抵制，有的郡甚至進入緊急狀態，阻攔庇護客到來；市府7日針對超過30個上州郡政府推出的緊急狀態令提起訴訟，認為各郡緊急狀態令中，認定庇護客將危害公共安全的前提不成立。

目前已有超過7萬名庇護客來到紐約市，市府的安置資源捉襟見肘，此前市長亞當斯(Eric Adams)表示將把庇護客送往上州安置，遭到共和黨主政的郡強力反彈，出台緊急狀態令阻撓庇護客到來，而且對紐約市府的行為發起訴訟。

市府7日反訴各郡，在訴狀中點名洛克蘭郡(Rockland)和橙郡(Orange)等31個郡和鎮，指部分地方政府拒絕紐約市向其運送庇護客的緊急狀態令「誤導且不合法」；市府律師雷迪克斯(Sylvia O. Hinds-Radix)表示，各郡的緊急狀態令所基於的前提是錯誤的，他們認為庇護客的出現，對公共安全造成重大威脅。

市府在提交給州高等法院的訴狀表示，紐約市應對全州範圍內人道主義危機的行動合法且合理，這也是州府緊急狀態令明確允許的，但是這些郡的緊急狀態卻在阻攔；訴狀請求法庭認定這些緊急狀態令無效且僭越；不過，市府的訴狀並未針對同樣推出緊急狀態的奧伯尼和門羅郡。

對此，橙郡政府發言人表示，紐約市府的訴訟缺乏理由，紐約將庇護客送往上州的冒失行動很顯然違法州法，這是真正的問題；「橙郡將繼續履行職責，保護自己的權利，確保所有人都依法辦事。」

此前，移民維權團體也將各郡告上法庭，尋求停止緊急狀態令；紐約南區聯邦法院就日前就此案出台臨時禁止令，暫停橙郡和洛克蘭郡的緊急狀態令，認為兩項緊急狀態令違反了新移民的憲法第四修正案權利。

緊急狀態 庇護 紐約市

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