紐約霧霾今持續 出門戴口罩

醫院病患並無明顯增多，圖為布碌崙醫院中心。(劉應現提供)

加拿大野火帶來的霧霾7日影響紐約市 ，造成空氣質量嚴重惡化，各醫院目前就診病患暫無明顯增多，不過有部分在花粉季節就有哮喘、肺氣腫的病患，因空氣汙染病症加重；根據市緊急事務管理辦公室，最新的霧霾走勢顯示，今(8)日早狀況將進一步惡化，可能在晚上至9日才會好轉，建議民眾多待在室內，限制戶外活動。

紐約市的霧霾情況在7日測得最高數值位於布碌崙 (布魯克林)，再來是皇后區，數字均超過400；而根據空氣品質數據，數值在300以上就代表危險。

根據市衛生局局長長瓦桑(Ashwin Vasan)，截至目前，市立醫院的急診病患暫無增多，此次霧霾有慢性病或是免疫系統疾病的長者風險「特別高」。

病理檢驗科主治醫生、華人醫師會常務理事劉應現表示，他任職的布碌崙(布魯克林)醫院中心，進出醫院的民眾與平常差不多，但也注意到戴KN95口罩 的病患變多了。

包括布碌崙醫院中心、高雲尼醫院、王嘉廉醫療社區中心等大醫院則表示，目前醫院暫未收到政府指示及通知；不過多倫多大學城市環境中心主任亞當斯(Matthew Adams)預計，隨著空氣汙染加劇，就診人數也會增加。

百康仁德內科醫生包大士則表示，7日看診人數約增加10%，部分民眾此前對花粉過敏，霧霾讓這些病患的哮喘、肺氣腫等症狀加重，也有無症狀的華人因憂心，而來求詢。

包大士說，7日在紐約市的霧霾嚴重，而對身體損害最大的是PM值2.5以下的細微顆粒，在通過上呼吸道進入肺泡與血液中，容易被人體吸收卻不易排泄，除了肺部，也會破壞血管，形成血栓與斑塊，導致心腦血管疾病，不過他提醒，此類都是長期損傷。

不過專家也表示，如果持續暴露在煙霧中，可能會引起眼睛發癢、流淚、咳嗽和呼吸急促等症狀，對於之前沒有哮喘或心臟病等疾病的人群來說，只要空氣質量改善，這些症狀就會在幾天內消失。

包大士及劉應現建議，空氣汙染指數若達到200以上，外出時需配戴KN95級別以上口罩，以N95最好，KN95次之，其他基本作用不大。也可以使用空氣過濾器、加濕器等來隔離有害空氣，原有呼吸系統疾病的民眾，也可在家中備製氧機。