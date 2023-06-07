春節列州內公校假日 拚兩會通過

支持將農曆春節設為州內公校法定假日的提案，目前正在參、眾兩會中討論。(本報檔案照)

針對紐約州將農曆春節、排燈節(Diwali)設為州內公校假期的提案，州眾議長希士提(Carl Heastie)此前承諾會在8日(周四)立法季截止前通過，不過由於內部意見不一，是否能順利通過未知；提案者州眾議員寇頓(William Colton)6日表示，基本上在州眾議會通過沒問題，但當前希望同時推進州參議會一併通過，兩會 正在對話中，但他堅信接下來數天會有消息。

希士提之前表示，認可紐約豐富且多元化的文化，預計在立法季結束前，通過將農曆新年、排燈節列為學校假期的提案；不過，本季立法季於8日截止，消息指出因立法者無法統一內容，導致提案至今還未通過。

一些異議如推行的區域範圍，另外先前有人提出將排燈節列為假日，並取消鮮有人問津的「布碌崙 -皇后區日」(Brooklyn-Queens Day)，是否可成最終方案等。

針對提案進度，希士提辦公室6日回應，為承認春節和排燈節，目前議會成員正努力解決細節問題，待有進一步消息將會公布；寇頓則說，目前參、眾議會正在協商，希望一併通過提案，「我們已經逼近最後一步了」。

寇頓說，他與共同提案的李榮恩(Grace Lee)這幾天也不停打電話催促與確認，州眾議會基本預期將無異議通過，只是希望州參議會也一齊通過，「希士提很努力想要促成」，相信在立法季截止前會有消息。