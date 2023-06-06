紐約安置庇護客 亞當斯：50個宗教場所提供過夜
市長亞當斯5日公布借用教堂等宗教場所安置庇護客的最新計畫，同時他也暗示，下一步將考慮租用私人住宅用於安置新移民。同日，聯邦航空總署(FAA)也批准了將紐約甘迺迪機場內的一處閒置設施用於安置庇護客的計畫。
從去年春季開始，湧入紐約市的庇護客已經超過7萬，導致紐約市內本就捉襟見肘的庇護系統爆棚，而由於相關庇護權法的要求，市府不得不到處尋找可用於安置處所，既消耗巨額資金，又在一定程度上擠占了原本供給本地市民的部分公共設施或空間。
最新的安置計畫瞄準了宗教場所的室內空間。根據市府公布的方案，全市將有多達50個包括基督教堂、清真寺、猶太會堂等在內的宗教場所將在紐約跨宗教災難服務機構(New York Disaster Interfaith Services, NYDIS)的協助下，為庇護客提供過夜場所，其中每間場所每晚最多可容納19名成年單身男子，50間場所總共能提供近千個床位。與此相配合，市府還將設立五個日間中心以保證這些過夜客白天有處可去，以便將禮拜或祈禱的空間還給信眾。根據最新計畫，每人每天的安置成本為125元，遠低於包租酒店房間的價格。
亞當斯表示，他的下一步「願景」還包括「私人民居」。他透露，市府計畫向願意出讓空置房間的屋主支付費用，以租賃這些房間用於安置新移民；「我們可以把那預計要花掉的42億元交回教會和房屋業主的手中，而不是放在公司的口袋裡。我們可以回收我們的錢。」
不過，動用私人住宅安置無家可歸者不符合現行規定，亞當斯表示，市府將努力「找到一種方法」以繞開法規。他還提到，市府正在推動州議會立法者，使現在屬於非法的地下室公寓符合規範。
除此之外，聯邦航空總署5日也批准將甘迺迪機場區域內的一個舊郵政倉庫改造為緊急庇護所；該計畫由紐新航港局提出，聯邦航空總署認為，航港局有足夠的安保計畫和措施以保證飛行安全，因此准許該方案施行。根據計畫，機場倉庫能夠安置500個床位以及裝有廁所和淋浴設施的拖車。
此外，州長辦公室也透露，正在研究州立大學宿舍的暑期利用方案，以期在暑假期間能創造出更多的臨時庇護場所。
上一則
FB留言