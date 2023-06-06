紐約安置庇護客 亞當斯：50個宗教場所提供過夜

亞當斯宣布，市府將利用宗教場所作為夜間庇護所，安置庇護客過夜。(市長辦公室提供)

市長亞當斯 5日公布借用教堂等宗教場所安置庇護 客的最新計畫，同時他也暗示，下一步將考慮租用私人住宅用於安置新移民。同日，聯邦航空總署(FAA)也批准了將紐約甘迺迪機場 內的一處閒置設施用於安置庇護客的計畫。

從去年春季開始，湧入紐約市的庇護客已經超過7萬，導致紐約市內本就捉襟見肘的庇護系統爆棚，而由於相關庇護權法的要求，市府不得不到處尋找可用於安置處所，既消耗巨額資金，又在一定程度上擠占了原本供給本地市民的部分公共設施或空間。

為協助安置湧入紐約的庇護客，聯邦航空總署(FAA)批准把甘迺迪機場內一處閒置設施用於安置庇護客的計畫。（路透）

最新的安置計畫瞄準了宗教場所的室內空間。根據市府公布的方案，全市將有多達50個包括基督教堂、清真寺、猶太會堂等在內的宗教場所將在紐約跨宗教災難服務機構(New York Disaster Interfaith Services, NYDIS)的協助下，為庇護客提供過夜場所，其中每間場所每晚最多可容納19名成年單身男子，50間場所總共能提供近千個床位。與此相配合，市府還將設立五個日間中心以保證這些過夜客白天有處可去，以便將禮拜或祈禱的空間還給信眾。根據最新計畫，每人每天的安置成本為125元，遠低於包租酒店房間的價格。

亞當斯表示，他的下一步「願景」還包括「私人民居」。他透露，市府計畫向願意出讓空置房間的屋主支付費用，以租賃這些房間用於安置新移民；「我們可以把那預計要花掉的42億元交回教會和房屋業主的手中，而不是放在公司的口袋裡。我們可以回收我們的錢。」

不過，動用私人住宅安置無家可歸者不符合現行規定，亞當斯表示，市府將努力「找到一種方法」以繞開法規。他還提到，市府正在推動州議會立法者，使現在屬於非法的地下室公寓符合規範。

除此之外，聯邦航空總署5日也批准將甘迺迪機場區域內的一個舊郵政倉庫改造為緊急庇護所；該計畫由紐新航港局提出，聯邦航空總署認為，航港局有足夠的安保計畫和措施以保證飛行安全，因此准許該方案施行。根據計畫，機場倉庫能夠安置500個床位以及裝有廁所和淋浴設施的拖車。

此外，州長辦公室也透露，正在研究州立大學宿舍的暑期利用方案，以期在暑假期間能創造出更多的臨時庇護場所。