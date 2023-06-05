我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

香港再傳重大命案 3名女童疑似遭生母「悶死」

女兒和孫女在機上 侵犯華府領空飛機主人：凶多吉少

皇后區驕傲遊行 同志、酷兒各領風騷 捍衛性別平權

記者鄭怡嫣／紐約報導
第31屆皇后區驕傲遊行，亞裔支持。(記者鄭怡嫣／攝影)
第31屆皇后區驕傲遊行，亞裔支持。(記者鄭怡嫣／攝影)

紐約市歷史最悠久、規模最大的性少數(LGBTQ)慶祝活動之一「第31屆皇后區驕傲遊行與多元文化節」(Queens Pride Parade and Multicultural Festival)，4日在傑克森高地(Jackson Heights)登場，各族裔的「同志」與「酷兒」等揮舞象徵性別平權的彩虹旗，為6月的「驕傲月」(Pride Month)拉開帷幕。

第31屆皇后區驕傲遊行。(記者鄭怡嫣／攝影)
第31屆皇后區驕傲遊行。(記者鄭怡嫣／攝影)
第31屆皇后區驕傲遊行。(記者鄭怡嫣／攝影)
第31屆皇后區驕傲遊行。(記者鄭怡嫣／攝影)

皇后區驕傲遊行創立於1993年，因疫情停辦兩年，並於去年重新登場，為紐約市第二悠久、規模第二大的性少數遊行。當年，住在傑克森高地的男同志里維拉(Julio Rivera)在當地校園附近被殘忍殺害，恐同者也強烈抵制將「彩虹生命教育課程」(Children of the Rainbow)納入市公校課程體系，當時還是一名公校老師的市議員卓姆(Daniel Dromm)公開出櫃，在他法拉盛的公寓中，與另一位平權活動家馬緹內(Maritza Martinez)共同發起該遊行，提升性少數團體的能見度。

第31屆皇后區驕傲遊行。(記者鄭怡嫣／攝影)
第31屆皇后區驕傲遊行。(記者鄭怡嫣／攝影)
第31屆皇后區驕傲遊行。(記者鄭怡嫣／攝影)
第31屆皇后區驕傲遊行。(記者鄭怡嫣／攝影)

沿途群眾 舞旗尖叫

4日中午，數十支遊行隊伍沿傑克森高地商業區37大道交89街行進，至37大道交75街結束，與會者手舉「愛如果用來恨，該多麼糟糕」(Love is a terrible thing to hate)、「我愛每一個人」、「性工作也是工作」等標語，著紫色或多彩服裝，載歌載舞，沿途群眾儘管不比去年，但仍有約萬人駐足觀看，舞旗尖叫。

今年有七位對皇后區多樣化作出卓越貢獻的議員、社區領袖及團體，被選為遊行「大禮官」(Grand Marshals)，領銜各個遊行隊伍，其中包括兩名亞裔市議員——代表傑克森高地當地的第25選區克里斯南(Shekar Krishnan)以及第23選區李琳達(Linda Lee)。

第31屆皇后區驕傲遊行，「變裝皇后故事會」被選為七位遊行禮官之一。(記者鄭怡嫣／...
第31屆皇后區驕傲遊行，「變裝皇后故事會」被選為七位遊行禮官之一。(記者鄭怡嫣／攝影)

二人在遊行上均回溯了皇后區驕傲遊行的歷史，克里斯南表示，皇后區驕傲遊行原本是抵抗仇恨，現在則演變為對於「愛」的慶祝，它也反應傑克森高地及皇后區的多元文化與價值觀。

第31屆皇后區驕傲遊行，歐凱秀參與遊行。(記者鄭怡嫣／攝影)
第31屆皇后區驕傲遊行，歐凱秀參與遊行。(記者鄭怡嫣／攝影)
第31屆皇后區驕傲遊行。(記者鄭怡嫣／攝影)
第31屆皇后區驕傲遊行。(記者鄭怡嫣／攝影)

李琳達則說，已參與遊行多次，此次則是首次任大禮官，驕傲遊行的發起人卓姆任傑克森高地市議員時，總是把充足的經費分配給她當時所在的非營利機構韓國社區中心(KCS)，也總是首當其衝與亞裔社區站在一起，當她問他原因時，他答：「因為我知道被邊緣化、又發不出聲音的感覺」，遊行也是聽見每一個抗爭的人的聲音。

性別多樣 表達自我

在圖書館、公校、書店邀請變裝皇后為孩童講故事、帶來不同教育體驗的非營利創意藝術項目「變裝皇后故事會」(Drag Queen Story)團體，也是七位受邀的遊行大禮官之一。該項目雖然得到市長、大部分市議會成員以及市教育局的捍衛，但也被不少華人家長及保守派抨擊，批評此舉既未經家長與納稅人同意，也加重性別混淆。此次，該團體則持橫幅捍故事會項目，慶祝性別多樣化，也鼓勵所有人表達自我。

遊行也可見少數亞太裔參加，14歲的法拉盛華生李Caleb說，這是他第一次參加遊行，早上他藉故離開家門，與另一位雙性戀女同學一同以志工的身分，加入紐約州聯邦眾議員歐凱秀(Alexandria Ocasio-Cortez)的隊伍一起遊行；他表示，現場氣氛歡欣，自己也心情愉悅。南亞裔的觀眾Bhuti說，13歲的兒子在當地230中學念書，與同學們一起在遊行上吹奏樂器，自己是為了支持兒子，但對遊行本身則持「中立」態度。

第31屆皇后區驕傲遊行。(記者鄭怡嫣／攝影)
第31屆皇后區驕傲遊行。(記者鄭怡嫣／攝影)
第31屆皇后區驕傲遊行。(記者鄭怡嫣／攝影)
第31屆皇后區驕傲遊行。(記者鄭怡嫣／攝影)
第31屆皇后區驕傲遊行。(記者鄭怡嫣／攝影)
第31屆皇后區驕傲遊行。(記者鄭怡嫣／攝影)
第31屆皇后區驕傲遊行，市警局揮舞彩虹旗參與。(記者鄭怡嫣／攝影)
第31屆皇后區驕傲遊行，市警局揮舞彩虹旗參與。(記者鄭怡嫣／攝影)

遊行 皇后區 教育局

上一則

法拉盛嚴打擺攤 小販捉迷藏

下一則

防乘客落軌 紐約地鐵時報廣場等3站 試裝安全門

延伸閱讀

王丹臉書留紀錄 2014年6月確在紐約法拉盛

王丹臉書留紀錄 2014年6月確在紐約法拉盛
台男控9年前在法拉盛性侵未遂 王丹現身紐約否認：不會回應

台男控9年前在法拉盛性侵未遂 王丹現身紐約否認：不會回應
海外福建七子書法聯展 4日法拉盛登場

海外福建七子書法聯展 4日法拉盛登場
法拉盛79歲亞裔老婦走失 家人急尋

法拉盛79歲亞裔老婦走失 家人急尋
法拉盛老牌如意珠寶暨紐約聚寶拍賣　現以現金高價收購黃金

法拉盛老牌如意珠寶暨紐約聚寶拍賣　現以現金高價收購黃金

熱門新聞

紐約州府機構近日大規模調查老人中心。圖為在2022年被聯邦指控健保福利詐欺的法拉盛藍天成人活動中心。(本報檔案照)

紐約嚴打白卡詐欺 大規模調查老人中心、約談長者

2023-05-31 07:36
劉瑞莎與施耐德2018年離婚。(取自推特)

離婚後仍刷他卡…知名出版商前CEO告華人前妻害他負債

2023-06-03 14:52
曼哈頓一間只有77平方呎大小，還沒有獨立衛浴，卻要價2350美金月租的統艙引熱議。(截取自房產中介TikTok@omerlabock)

月租2350無獨立衛浴 77平方呎曼哈頓公寓引熱議

2023-06-02 14:24
張曉寧(左)的精神鑑定報告正常。(法院Pool Photo)

涉殺華裔律師李進進女嫌 精神鑑定正常

2023-06-03 15:58
朱勇在第三天的庭審中，見到證物照片突然情緒激動，一度打斷庭審進行。(路透)

獵狐行動案紐約續審再傳2證人 朱勇見呈堂照情緒激動

2023-06-03 11:09
郵政局提醒，紐約近日有不法分子假借受害人名義申請地址變更，藉此盜竊身分。(路透)

歹徒冒名申請更改地址竊個資 郵政局提醒每日查看信箱、信用卡帳單

2023-05-28 07:28

超人氣

更多 >
新劇殺青第三天… 李現被發現去看這場演唱會

新劇殺青第三天… 李現被發現去看這場演唱會
別脫襪子、別管教人家小孩…空姐分享12點機上禮儀

別脫襪子、別管教人家小孩…空姐分享12點機上禮儀
角逐總統大位…德桑提斯的祕密武器叫「凱西」

角逐總統大位…德桑提斯的祕密武器叫「凱西」
王丹臉書留紀錄 2014年6月確在紐約法拉盛

王丹臉書留紀錄 2014年6月確在紐約法拉盛
華府突傳音爆巨響 戰機緊急升空攔截侵犯領空小飛機

華府突傳音爆巨響 戰機緊急升空攔截侵犯領空小飛機