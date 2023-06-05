皇后區驕傲遊行 同志、酷兒各領風騷 捍衛性別平權

第31屆皇后區驕傲遊行，亞裔支持。(記者鄭怡嫣／攝影)

紐約市歷史最悠久、規模最大的性少數(LGBTQ)慶祝活動之一「第31屆皇后區 驕傲遊行 與多元文化節」(Queens Pride Parade and Multicultural Festival)，4日在傑克森高地(Jackson Heights)登場，各族裔的「同志」與「酷兒」等揮舞象徵性別平權的彩虹旗，為6月的「驕傲月」(Pride Month)拉開帷幕。

第31屆皇后區驕傲遊行。(記者鄭怡嫣／攝影) 第31屆皇后區驕傲遊行。(記者鄭怡嫣／攝影)

皇后區驕傲遊行創立於1993年，因疫情停辦兩年，並於去年重新登場，為紐約市第二悠久、規模第二大的性少數遊行。當年，住在傑克森高地的男同志里維拉(Julio Rivera)在當地校園附近被殘忍殺害，恐同者也強烈抵制將「彩虹生命教育課程」(Children of the Rainbow)納入市公校課程體系，當時還是一名公校老師的市議員卓姆(Daniel Dromm)公開出櫃，在他法拉盛的公寓中，與另一位平權活動家馬緹內(Maritza Martinez)共同發起該遊行，提升性少數團體的能見度。

第31屆皇后區驕傲遊行。(記者鄭怡嫣／攝影) 第31屆皇后區驕傲遊行。(記者鄭怡嫣／攝影)

沿途群眾 舞旗尖叫

4日中午，數十支遊行隊伍沿傑克森高地商業區37大道交89街行進，至37大道交75街結束，與會者手舉「愛如果用來恨，該多麼糟糕」(Love is a terrible thing to hate)、「我愛每一個人」、「性工作也是工作」等標語，著紫色或多彩服裝，載歌載舞，沿途群眾儘管不比去年，但仍有約萬人駐足觀看，舞旗尖叫。

今年有七位對皇后區多樣化作出卓越貢獻的議員、社區領袖及團體，被選為遊行「大禮官」(Grand Marshals)，領銜各個遊行隊伍，其中包括兩名亞裔市議員——代表傑克森高地當地的第25選區克里斯南(Shekar Krishnan)以及第23選區李琳達(Linda Lee)。

第31屆皇后區驕傲遊行，「變裝皇后故事會」被選為七位遊行禮官之一。(記者鄭怡嫣／攝影)

二人在遊行上均回溯了皇后區驕傲遊行的歷史，克里斯南表示，皇后區驕傲遊行原本是抵抗仇恨，現在則演變為對於「愛」的慶祝，它也反應傑克森高地及皇后區的多元文化與價值觀。

第31屆皇后區驕傲遊行，歐凱秀參與遊行。(記者鄭怡嫣／攝影) 第31屆皇后區驕傲遊行。(記者鄭怡嫣／攝影)

李琳達則說，已參與遊行多次，此次則是首次任大禮官，驕傲遊行的發起人卓姆任傑克森高地市議員時，總是把充足的經費分配給她當時所在的非營利機構韓國社區中心(KCS)，也總是首當其衝與亞裔社區站在一起，當她問他原因時，他答：「因為我知道被邊緣化、又發不出聲音的感覺」，遊行也是聽見每一個抗爭的人的聲音。

性別多樣 表達自我

在圖書館、公校、書店邀請變裝皇后為孩童講故事、帶來不同教育體驗的非營利創意藝術項目「變裝皇后故事會」(Drag Queen Story)團體，也是七位受邀的遊行大禮官之一。該項目雖然得到市長、大部分市議會成員以及市教育局 的捍衛，但也被不少華人家長及保守派抨擊，批評此舉既未經家長與納稅人同意，也加重性別混淆。此次，該團體則持橫幅捍故事會項目，慶祝性別多樣化，也鼓勵所有人表達自我。

遊行也可見少數亞太裔參加，14歲的法拉盛華生李Caleb說，這是他第一次參加遊行，早上他藉故離開家門，與另一位雙性戀女同學一同以志工的身分，加入紐約州聯邦眾議員歐凱秀(Alexandria Ocasio-Cortez)的隊伍一起遊行；他表示，現場氣氛歡欣，自己也心情愉悅。南亞裔的觀眾Bhuti說，13歲的兒子在當地230中學念書，與同學們一起在遊行上吹奏樂器，自己是為了支持兒子，但對遊行本身則持「中立」態度。