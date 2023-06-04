我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

封面故事／田浩江 書寫歌劇人生

20多國情報頭子在「香會」場邊秘密集會 美中都在

疫情退 紐約市仇亞犯罪反增160% 市府6月重點打擊仇恨犯罪

記者張晨／紐約報導
雖疫情消退，但紐約市的仇亞犯罪反而有捲土重來跡象。(Getty Images)
雖疫情消退，但紐約市的仇亞犯罪反而有捲土重來跡象。(Getty Images)

新冠疫情雖然趨緩，但在疫情期間頻發的仇亞犯罪仍未如預期般減少，反而有回溫跡象；根據紐約市警最新數據，上月紐約市發生仇亞犯罪共13起，與去年同期的五起相比，增加了160%，另外性別歧視相關犯罪案也呈上升趨勢；市府則表示，6月將以打擊各類仇恨犯罪為工作重點。

本月是同志驕傲月(LGBT Pride Month)，市府近日召開每周例安保記者會，市防止仇恨罪案辦公室(NYC Office for the Prevention of Hate Crimes，簡稱OPHC)表示，將加大力度與市警一道預防各類仇恨犯罪。

不過剛過去的5月亞太裔傳統月中，市警表示，從5月1日至31日，全市的仇亞犯罪與性別歧視案均上升，其中仇亞犯罪與去年同比增加160%居首；性別歧視案則發生五起，與去年同期的兩起增加了150%。

近日在曼哈頓中城紐約公共圖書館(SNFL)發生有一起台灣女留學生遭非洲裔女性攻擊事件，對方無故一拳重擊她的後腦勺，導致她撞到廁所牆角，當場血流不止；另外在中城韓國街(Ktown)附近，也有一對韓裔男女在坐上電召車前，遭到一名陌生男子將他們誤認為華人，不僅拳腳相向，更以仇華字眼辱罵。

上述兩起案件中，涉嫌攻擊的非洲裔女性托里佛(Valerie Toliver)在當天雖被逮捕，但於同日無保釋放；男性攻擊嫌犯目前仍被警方通緝，市警仇恨犯罪小組(Hate Crime Task Force)已介入調查。

6月紐約市府將打擊仇恨犯罪作為重點。(取自市長辦公室)
6月紐約市府將打擊仇恨犯罪作為重點。(取自市長辦公室)

市防止仇恨罪案辦公室主任納維德(Hassan Naveed)表示，實際發生案件數量可能更多，許多原因都可能讓受害人不報案，例如語言、擔心移民身分、不敢與執法部門溝通等。

官員也提醒，若成為仇恨犯罪的受害人或是此類罪案的目擊者，應撥打911報警，警方不會詢問受害人或證人的移民身分，也會提供語言支持；如果認為自己遭遇歧視，可致電311聯繫市人權局。

納維德說：「報告可讓我們了解發生什麼，市府也可以更有針對性的制定政策、解決方案。」

該辦公室還指出，全市6月的同性慶祝活動頻繁，外出時須與相熟的人結伴出行，保持與外界聯繫，若遇到緊急情況可及時求救，若察覺有異樣，應立刻離開現場。

歧視 仇恨犯罪 疫情

上一則

全美拼字大賽 11歲長島華生犀利

下一則

紐約皇后區驕傲遊行 同志酷兒各領風騷

延伸閱讀

球場團隊：公共用地性質不變 用途再議

球場團隊：公共用地性質不變 用途再議
進入颶風季 氣象局預估今年9颶風襲擊紐約市

進入颶風季 氣象局預估今年9颶風襲擊紐約市
紐約市主計長：庇護客危機前所未有

紐約市主計長：庇護客危機前所未有
紐約市參與式預算投票 華埠兩項目入選

紐約市參與式預算投票 華埠兩項目入選
休士頓6年陸沉17毫米 全美之冠 紐約市高樓重量加速下沉

休士頓6年陸沉17毫米 全美之冠 紐約市高樓重量加速下沉

熱門新聞

紐約州府機構近日大規模調查老人中心。圖為在2022年被聯邦指控健保福利詐欺的法拉盛藍天成人活動中心。(本報檔案照)

紐約嚴打白卡詐欺 大規模調查老人中心、約談長者

2023-05-31 07:36
劉瑞莎與施耐德2018年離婚。(取自推特)

離婚後仍刷他卡…知名出版商前CEO告華人前妻害他負債

2023-06-03 14:52
曼哈頓一間只有77平方呎大小，還沒有獨立衛浴，卻要價2350美金月租的統艙引熱議。(截取自房產中介TikTok@omerlabock)

月租2350無獨立衛浴 77平方呎曼哈頓公寓引熱議

2023-06-02 14:24
張曉寧(左)的精神鑑定報告正常。(法院Pool Photo)

涉殺華裔律師李進進女嫌 精神鑑定正常

2023-06-03 15:58
朱勇在第三天的庭審中，見到證物照片突然情緒激動，一度打斷庭審進行。(路透)

獵狐行動案紐約續審再傳2證人 朱勇見呈堂照情緒激動

2023-06-03 11:09
郵政局提醒，紐約近日有不法分子假借受害人名義申請地址變更，藉此盜竊身分。(路透)

歹徒冒名申請更改地址竊個資 郵政局提醒每日查看信箱、信用卡帳單

2023-05-28 07:28

超人氣

更多 >
加州發現罕見金鋼狼 百年內第二次被目擊

加州發現罕見金鋼狼 百年內第二次被目擊
控王丹性騷 台男出示他加州住家照片：6/6前道歉否則提告

控王丹性騷 台男出示他加州住家照片：6/6前道歉否則提告
別脫襪子、別管教人家小孩…空姐分享12點機上禮儀

別脫襪子、別管教人家小孩…空姐分享12點機上禮儀
83歲艾爾帕西諾不相信自己能當爸 傳要求小女友產前驗DNA

83歲艾爾帕西諾不相信自己能當爸 傳要求小女友產前驗DNA
iPhone用久覺得卡卡？五個技巧讓手機「回春」

iPhone用久覺得卡卡？五個技巧讓手機「回春」