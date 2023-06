疫情退 紐約市仇亞犯罪反增160% 市府6月重點打擊仇恨犯罪

雖疫情消退,但紐約市的仇亞犯罪反而有捲土重來跡象。(Getty Images)

新冠疫情 雖然趨緩,但在疫情期間頻發的仇亞犯罪仍未如預期般減少,反而有回溫跡象;根據紐約市警最新數據,上月紐約市發生仇亞犯罪共13起,與去年同期的五起相比,增加了160%,另外性別歧視 相關犯罪案也呈上升趨勢;市府則表示,6月將以打擊各類仇恨犯罪 為工作重點。

本月是同志驕傲月(LGBT Pride Month),市府近日召開每周例安保記者會,市防止仇恨罪案辦公室(NYC Office for the Prevention of Hate Crimes,簡稱OPHC)表示,將加大力度與市警一道預防各類仇恨犯罪。

不過剛過去的5月亞太裔傳統月中,市警表示,從5月1日至31日,全市的仇亞犯罪與性別歧視案均上升,其中仇亞犯罪與去年同比增加160%居首;性別歧視案則發生五起,與去年同期的兩起增加了150%。

近日在曼哈頓中城紐約公共圖書館(SNFL)發生有一起台灣女留學生遭非洲裔女性攻擊事件,對方無故一拳重擊她的後腦勺,導致她撞到廁所牆角,當場血流不止;另外在中城韓國街(Ktown)附近,也有一對韓裔男女在坐上電召車前,遭到一名陌生男子將他們誤認為華人,不僅拳腳相向,更以仇華字眼辱罵。

上述兩起案件中,涉嫌攻擊的非洲裔女性托里佛(Valerie Toliver)在當天雖被逮捕,但於同日無保釋放;男性攻擊嫌犯目前仍被警方通緝,市警仇恨犯罪小組(Hate Crime Task Force)已介入調查。

6月紐約市府將打擊仇恨犯罪作為重點。(取自市長辦公室)

市防止仇恨罪案辦公室主任納維德(Hassan Naveed)表示,實際發生案件數量可能更多,許多原因都可能讓受害人不報案,例如語言、擔心移民身分、不敢與執法部門溝通等。

官員也提醒,若成為仇恨犯罪的受害人或是此類罪案的目擊者,應撥打911報警,警方不會詢問受害人或證人的移民身分,也會提供語言支持;如果認為自己遭遇歧視,可致電311聯繫市人權局。

納維德說:「報告可讓我們了解發生什麼,市府也可以更有針對性的制定政策、解決方案。」

該辦公室還指出,全市6月的同性慶祝活動頻繁,外出時須與相熟的人結伴出行,保持與外界聯繫,若遇到緊急情況可及時求救,若察覺有異樣,應立刻離開現場。