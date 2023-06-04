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華裔男剛喪母 遇車禍截肢 盼外界伸援度難關

記者顏潔恩／紐約報導
車禍後，林騰的左小腿被截肢。(林騰提供)
車禍後，林騰的左小腿被截肢。(林騰提供)

28歲華男林騰過去數年照料罹癌的母親，幾個月前母親不敵病魔去世，還深陷在喪母之痛的他，才決心好好重新規畫自己的人生，卻在外州遭遇嚴重車禍，左小腿截肢；目前正在布碌崙(布魯克林)療養院做康復治療的林騰，在近日接到院方通知必須出院，失去左腿的他，在生活上面臨種種困難。

母親突患病 生活被打亂

來自福州琯頭，林騰的父親早年便通過政治庇護來到美國，他在2010年，將林騰和母親兩人接過來一起生活，當時年僅16歲的林騰，在學校待過一陣子，後來進入職場，在餐館、律師樓、藥房都打過工。作為新移民家庭，一家人在異鄉的打拚的生活不容易，但也能湊合過，直到林母2017年患上腸癌，打破原有的生活。

林騰說，母親患病的七年間，大大小小的手術經歷無數次，也包括切除腸道、裝體外引流袋等，由他全盤擔起照顧母親的責任，自己的生活也受到影響，只能斷斷續續地工作；今年3月，林母的病情惡化、癌細胞擴散至關鍵部位，最後母親不敵病魔離世。

林騰目前在布碌崙的療養院裡接受物理治療。(林騰提供)
林騰目前在布碌崙的療養院裡接受物理治療。(林騰提供)

才剛想振作 又遭遇車禍

辦理完母親的喪事後，林騰決心好好振作、開始規畫自己的人生，一個月後他前往喬治亞州投靠朋友找工；沒想到在4月3日，兩人騎摩托車時，來不及閃躲被丟在馬路上的一個廢棄輪胎，摩托車倒地，林騰飛滾倒在路上，隨即被兩輛飛馳而過的汽車輾壓身體。

經過當地醫院的搶救，林騰的右腿雖神經嚴重受損，但仍可勉強保住，不過他的左小腿骨被壓得粉碎，膝蓋以下被截肢；他經由轉院，回到紐約市的西奈山醫院，治療數周後送往布碌崙下城的療養院接受物理治療，直到現在，他仍難以接受突然變殘疾人的事實。

打擊連著來 市警夢破碎

「2023年對我來說真是很沉痛的一年，命運似乎開了一場很大的玩笑，接二連三的打擊讓我一度陷入泥潭，甚至無數次生不如死。」

林騰在醫院幾次醒來時，也會和父親一起抱頭痛哭，看著父親能力有限，才剛喪失妻子，看上去頓時蒼老許多，父子倆的命運都很坎坷，林騰也不理解這樣的悲劇為何會連續發生在自己身上；他被醫生告知，要用一輩子的時間做復健，即使裝上義肢，也永遠無法像正常人一樣活動自如。

突如其來的遭遇打破林騰的諸多夢想，車禍前他才申請成為紐約市警，已通過初步考核，但現在再也沒辦法除暴安良；以前也希望可以考各種證照、學習技術豐富人生，並帶父親環遊世界，「現在我還能做到嗎？甚至連正常人一樣生活都做不到了。」

車禍後，林騰的左小腿被截肢。(林騰提供)
車禍後，林騰的左小腿被截肢。(林騰提供)

經濟不穩定 被通知出院

最近，療養院院方通知他必須在7月間出院，這個消息令他不知道該如何是好，如今他自己都需要人照顧，不僅經濟基礎不穩定，在餐館打工的父親收入也微薄，當務之急還要尋找合適的住宿，不僅便宜的租房恐怕有很多樓梯，更有部分房東發現他是殘疾人士，也不願出租，面對種種困難。

林騰的一名好友透露，如果可以的話，他也不想依賴其他人的幫助，可眼下的困境實在是他的能力所及之外；他希望外界能捐助善款，目前這筆錢將用來幫他找到合適的住處以及支撐生活所需，林騰的最終目標是裝上義肢，盡可能恢復原有的人生，外界的一臂之力將改變他的命運，也是給他鼓勵的一種方式。

醫生表示，林騰一生都必須做復健。(林騰提供)
醫生表示，林騰一生都必須做復健。(林騰提供)

該名好友目前已在Go Fund Me上設立網頁，民眾可瀏覽http://gofund.me/5c9d208e，或是寄支票至2248 East 21st St，Brooklyn，NY 11229，抬頭請寫Mr Teng Lin。

車禍 療養院 布碌崙

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