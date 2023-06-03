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氣象專家預估：今年至少9颶風襲擊紐約市

記者張晨／紐約報導
艾妲颶風在2021年侵襲紐約市後，皇后區受災最為嚴重。(本報檔案照)
艾妲颶風在2021年侵襲紐約市後，皇后區受災最為嚴重。(本報檔案照)

大西洋颶風季已至，通常紐約在8月至10月間較容易受到影響，而根據氣象專家預測，今年至少會有九個颶風侵襲紐約市，其中一至四個會形成大型颶風，對居民人身及財產造成威脅；為此，市應急管理辦公室(Office of Emergency Management)推出三項應對措施，呼籲民眾三管齊下防患於未然。

根據美國國家海洋與大氣管理局(the National Oceanic and Atmospheric Administration)預測，今年將共有12到17個熱帶風暴被命名，其中五到九個有可能形成颶風團，一到四個可能成為主要颶風。

市應急管理辦公室主任以斯科(Zach Iscol)表示，在面對颶風季，人們必須做好準備，並採取預防措施，紐約市民可透過註冊包括「Notify NYC」警報系統等服務，註冊手機號碼以接受實時極端天氣預警，並確保隨時可收到關於緊急突發狀況的重要信息。

2021年艾妲(Ida)颶風在紐約市造成了數十億元的損失，引發的暴雨洪水奪走了至少13人的生命，其中包括皇后區法拉盛成為重災區。

市應急管理辦公室呼籲，為應對颶風季，市民應準備應急逃生包，裝著保險公司聯繫信息、帳號密碼拷貝盤、緊急醫療救急包等，詳情可查：https://reurl.cc/WGXAjO

全市有300萬人居住在六個疏散區當中，這些地區容易受到風暴潮洪水的影響；熟知地圖可以讓居民知道哪些地區會處於危險之中，以及是否有緊急疏散通知；查詢網址為https://reurl.cc/VL50KA

其次，建立家庭會合地點制定計畫，包括如何找到共同地點碰頭或保持聯絡，與此同時還需準備一個緊急糧食包，裝有水、罐頭食品、急救箱、手電筒、哨子或搖鈴等，並根據季節更新。

最後，民眾可以通過多種方式獲得警報，包括註冊、下載Notify NYC應用程序，在Twitter上關注Notify NYC或撥打311熱線電話。

颶風 紐約市 熱帶風暴

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