獵狐行動案再傳2證人 朱勇見呈堂照情緒激動

朱勇在第三天的庭審中，見到證物照片突然情緒激動，一度打斷庭審進行。(路透)

由聯邦提出的涉及中國「獵狐行動 」案，2日在紐約東區聯邦法院續審，檢方傳召兩名新證人出庭；當日庭上，被告之一的朱勇，在檢方展示一張證物照片時突然情緒激動，一度打斷庭審進行，出庭作證的數位鑑識人員，則披露朱峰(Zhu Feng，也稱Johnny Zhu，以下均為音譯)與中方的對話紀錄。

此案共有九名被告，庭審至2日已步入第三天，出席者則有麥克馬洪(Michael McMahon)、朱勇、鄭聰穎(Zheng Congying)；當日檢方傳召兩名新證人，包括喬治亞州 立大學政治系教授魏德曼(Andrew Wedeman)，以及數位鑑識人員羅森伯格(Ian Rosenberg)。

在魏德曼與檢方對話過程中，更多向陪審團解釋中國的政治概況，了解「獵狐行動」、以及延伸出的「天網行動」的設立與目標；在接受辯方律師們的交叉盤問時，魏德曼認同，並不是所有美國人清楚中國政治體系、並非所有中國人是共產黨成員，據他所知，有通過當地華人尋找目標人物，但未聽說私家偵探被中國政府利用的案例。

期間檢方出示了一張中國政治家李鴻忠與兩名華裔男子合照的相片，儘管未道出兩人身分，但顯然認出某人的朱勇立即舉起手；主審法官陳帕米拉(Pamela Chen)建議他與律師私下對話，但朱勇語氣激動、脫口而出「這是一個市長舉辦的活動上、現場有2000多人」，由於情緒爆發，法官只好叫停庭審。

朱勇的代表律師董克文後來盤問證人時，也試圖將此合照列為民眾單純地與政治人物合影，不能就此表明有私下交情。

第二名證人羅森伯格則披露，審查一台蘋果7 Plus手機 時，發現使用者Johnny Zhu(意指朱峰)設立的多個電郵、用戶名，分別在Instagram、臉書Messenger、Whatsapp、Line等，有與中方的對話紀錄；此案將在5日(周一)續審。