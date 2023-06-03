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仇華再起 曼哈頓中2名韓裔遭誤認被毆

記者張晨／紐約報導
一名男子日前在曼哈頓將一對韓裔男女誤認為是華人，辱罵仇恨華裔字眼。(市警提供)
一名男子日前在曼哈頓將一對韓裔男女誤認為是華人，辱罵仇恨華裔字眼。(市警提供)

在反亞裔仇恨犯罪看似愈見平息的當下，曼哈頓中城先驅廣場(Herald Square)近日再次發生一起涉及兩名韓裔受害者的仇恨攻擊案；一名男子將一對韓裔男女誤認成華人，不但辱罵仇恨華裔字眼，更對兩名受害者大打出手，導致受到輕傷。

根據警方，案件發生在上月23日下午凌晨1時30分左右，在位於曼哈頓西32街交第五大道處，兩名39歲的韓裔男女正準備坐上電召車，但不料卻遭一名陌生男子攻擊。

警方稱，嫌犯對兩人發表了仇恨言論，字裡行間認為二受害者是華人，隨後向女子吐口水，並將男子推倒在地，且繼續向該名男性受害者拳腳相加，朝受害男子腿部踢，最後逃離現場；現場也有第三方介入，並留在現場配合調查。案件導致受害男子受輕傷，但在現場拒絕醫療救治。

目前此案已交由仇恨犯罪小組調查，根據警方公布的現場監控顯示，嫌犯膚色淺，作案時身穿白色帽衫，下身深藍色牛仔褲，灰色休閒鞋，留黑色平頭。

警方呼籲民眾，若知曉此案相關線索，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站 https://crimestoppers.nypdonline.org/，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源保密。

韓裔 曼哈頓 手機

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