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8大道無證攤販占道 警方突擊掃蕩 警告若再擺設將開罰、逮捕

記者顏潔恩／紐約報導
布碌崙8大道街頭無證攤販6月1日遭突擊檢查。(讀者提供)
布碌崙8大道街頭無證攤販6月1日遭突擊檢查。(讀者提供)

布碌崙(布魯克林)日落公園8大道街頭無證攤販於1日遭突擊檢查，共同轄管當地的市警66、72分局警員聯合亞裔民安隊，整治當地愈發嚴重的無證擺攤現象；當日重點行動為警告攤販，執法單位提醒，若無證攤販再繼續知法犯法，當局恐開罰、沒收貨物，攤商也可能遭到逮捕。

執法行動於1日中午12時左右進行，先由民安隊向無證攤販發出警告，勸告他們立即將東西搬走，之後再與警員們沿著8大道60街往北走到50多街；隊員指出，大多攤販都聽從指示，在警員抵達前收攤，但也有攤商堅持不走，在警方面前以各種理由搪塞。

有部分攤商在警方要求出示身分證時，辯稱自己不是老闆，因老闆不在，拒絕給出身分證；不過，警方也態度強硬，表示在附近停著一輛大型貨車，若攤販再執著，將會直接充公物品，攤販才配合收攤。

民安隊隊長柳寶枝表示，8大道遭非法攤販占道已久，出於對路人，特別是行走不便的長者、幼童、推著嬰兒車的家長等的安全而發出執法行動；當日只做出警告，未採取開罰單、充公貨物的舉措，已經是給無證攤販最大的寬容，若再繼續知法犯法，下一次將會面臨懲罰，嚴重者甚至可能會被捕。

對於無證攤販占道問題，有居民表示已頻繁投訴，但卻不見當局執法；一名居住在當地的華裔民眾向鄭永佳辦公室投信指出，8大道的清潔和衛生惡化、無證攤販的泛濫更嚴重影響居民的生活、交通安全，並給健康構成威脅。

該居民還說，8大道周圍有不少幼兒園、學校、課後班和老人中心，是家長接送孩子的必經之路，街道變得擁擠，對兒童、老人等弱勢群體而言非常危險。

為繼續呼籲當局有所作為，向當地民眾將於3日(周六)在8大道收集連署簽名，並將收集到的社區意見轉交給各級政府，從市長亞當斯(Eric Adams)、日落公園市議員阿維萊斯(Alexa Aviles)、到州參議員曲怡文、州眾議員鄭永佳等，盼民選官員能夠出面，解決社區問題。

8大道 日落公園 亞當斯

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