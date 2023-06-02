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紐約六四紀念館今開幕 增香港民主運動廳

記者許君達／紐約報導
「六四」紀念館籌辦委員會部分成員召開發布會，宣布紀念館於6月2日開幕。(記者許君達／攝影)
「六四」紀念館籌辦委員會部分成員召開發布會，宣布紀念館於6月2日開幕。(記者許君達／攝影)

位於曼哈頓中城的紐約「六四」紀念館將於今(2)日正式開幕，為全球唯一一座以紀念「六四」事件歷史和展示1989年中國民主運動為主題的紀念館，收藏數十件實物展品以及大量展板，向參觀者梳理呼籲改革、爭取民主的群眾運動歷史脈絡。此外，該紀念館還為香港民主抗爭運動開闢了一個專門展廳。

在香港的「六四」紀念館因政治原因被迫關閉後，紐約的新紀念館將成為全球唯一旨在呈現1989年中國民主運動以及「六四」事件歷史的展覽空間。

展館位於曼哈頓第六大道與32街和百老匯街交會處，展廳面積約2000平方呎，設有五個開放展廳以及一個可用於實踐教學和沙龍活動的會議空間，目前有35件實物展品，包括事件時在場記者留下的染血襯衫、全國高校在天安門廣場抗議時留下的旗幟、在廣場上用過的油印機等，還有一些親歷者留下的書信記錄，此外還有部分記錄了當時歷史的報章資料等實物還在封存之中。

紐約「六四」紀念館籌備委員會1日在曼哈頓召開新聞發布會，出席者包括民運人士王丹、周鋒鎖、紀念館館長于大海、1989年北京工人市民運動代表呂京花，以及當時分別在南京和杭州組織學生運動的陳立群和金岩。

王丹表示，該紀念館除了紀念那些被埋藏在歷史深處的死難者，更重要的是，了解這段歷史及其前因後果和決策過程，不僅回顧歷史，更是對未來的映照。

周鋒鎖表示，在策展時並非僅呈現該歷史事件的血腥，也將長達幾個月的公民抗爭與民主實踐的抗爭精神提煉出來，為新世代的民主運動貢獻養料。

館長于大海說，紀念館鼓勵「六四」親歷者分享自己的經歷，以及收藏的相關實物；他也提到，紀念館為非營利機構，歡迎公眾捐款，運營所需的所有開支都會在官方網站上詳細公布。捐款網址為https://jinian64.org/。

紀念館預計將從6月底全面向公眾開放參觀，地址為第六大道894號，參觀採預約制，暫不接受散客，預約方式將於近日公布。

周鋒鎖表示，在此之前有興趣參觀者，也可在社交媒體平台上聯絡他。2日開幕當晚，會舉行紀念「六四」事件的遊行，晚6時開始，從紀念館出發，行至位於42街的駐紐約中國總領館。

紀念館館長于大海。(記者許君達／攝影)
紀念館館長于大海。(記者許君達／攝影)
1989年學生運動領袖周鋒鎖講解由他蒐集的高校校旗。當時，中國各地很多高校師生帶...
1989年學生運動領袖周鋒鎖講解由他蒐集的高校校旗。當時，中國各地很多高校師生帶著各自的旗幟前往北京天安門廣場支援學生運動。(記者許君達／攝影)
紐約「六四」紀念館專門開闢了一個展廳，由香港志願者策畫設計，講述香港從2014年...
紐約「六四」紀念館專門開闢了一個展廳，由香港志願者策畫設計，講述香港從2014年開始的民主抗爭運動歷史。(記者許君達／攝影)
紀念館發起人之一王丹。(記者許君達／攝影)
紀念館發起人之一王丹。(記者許君達／攝影)
前「解放軍報」記者江林在「六四」事件期間血濺白襯衫，目前襯衫在紐約的紀念館展出。...
前「解放軍報」記者江林在「六四」事件期間血濺白襯衫，目前襯衫在紐約的紀念館展出。(記者許君達／攝影)

六四 曼哈頓 香港

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