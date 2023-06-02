紐約六四紀念館今開幕 增香港民主運動廳

「六四」紀念館籌辦委員會部分成員召開發布會，宣布紀念館於6月2日開幕。(記者許君達／攝影)

位於曼哈頓 中城的紐約「六四 」紀念館將於今(2)日正式開幕，為全球唯一一座以紀念「六四」事件歷史和展示1989年中國民主運動為主題的紀念館，收藏數十件實物展品以及大量展板，向參觀者梳理呼籲改革、爭取民主的群眾運動歷史脈絡。此外，該紀念館還為香港 民主抗爭運動開闢了一個專門展廳。

在香港的「六四」紀念館因政治原因被迫關閉後，紐約的新紀念館將成為全球唯一旨在呈現1989年中國民主運動以及「六四」事件歷史的展覽空間。

展館位於曼哈頓第六大道與32街和百老匯街交會處，展廳面積約2000平方呎，設有五個開放展廳以及一個可用於實踐教學和沙龍活動的會議空間，目前有35件實物展品，包括事件時在場記者留下的染血襯衫、全國高校在天安門廣場抗議時留下的旗幟、在廣場上用過的油印機等，還有一些親歷者留下的書信記錄，此外還有部分記錄了當時歷史的報章資料等實物還在封存之中。

紐約「六四」紀念館籌備委員會1日在曼哈頓召開新聞發布會，出席者包括民運人士王丹、周鋒鎖、紀念館館長于大海、1989年北京工人市民運動代表呂京花，以及當時分別在南京和杭州組織學生運動的陳立群和金岩。

王丹表示，該紀念館除了紀念那些被埋藏在歷史深處的死難者，更重要的是，了解這段歷史及其前因後果和決策過程，不僅回顧歷史，更是對未來的映照。

周鋒鎖表示，在策展時並非僅呈現該歷史事件的血腥，也將長達幾個月的公民抗爭與民主實踐的抗爭精神提煉出來，為新世代的民主運動貢獻養料。

館長于大海說，紀念館鼓勵「六四」親歷者分享自己的經歷，以及收藏的相關實物；他也提到，紀念館為非營利機構，歡迎公眾捐款，運營所需的所有開支都會在官方網站上詳細公布。捐款網址為https://jinian64.org/。

紀念館預計將從6月底全面向公眾開放參觀，地址為第六大道894號，參觀採預約制，暫不接受散客，預約方式將於近日公布。