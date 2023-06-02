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市大皇后學院畢典 萬人參加

記者鄭怡嫣／紐約報導
皇后學院校長吳華揚1日主持該校第99屆畢業典禮。(取自皇后學院推特)
皇后學院校長吳華揚1日主持該校第99屆畢業典禮。(取自皇后學院推特)

擁有眾多亞裔學生的紐約市立大學皇后學院(Queen College)，1日舉辦第99屆畢業典禮，5100多名畢業生與親友團共上萬人參加，兩位校友紐約副州長戴加多(Antonio Delgado)，以及在法拉盛土生土長、曾指導並在漫威電影「蜘蛛俠」、「鋼鐵俠」中演出的強法洛(Jon Favreau)，作為特別嘉賓致詞並獲表彰。

畢業典禮由校長吳華揚(Frank Wu)主持，他也是學院歷史上首位華裔校長，他鼓勵學生在走出校園後繼續學習成長，敢於發問，跳脫框架進行批判性的思考，並銘記皇后學院校訓：「我們學習，才能服務」(We Learn So That We May Serve)。

兩位校友戴加多和強法洛，當日也分別接受皇后學院校長獎章(Queens College President's Medal)與藝術博士榮譽學位(Doctor of Fine Arts, Honoris Causa)。

戴加多作為典禮致詞的特別嘉賓，表示從政者最重要的是聆聽社區、與人連結，「選區中既有兩黨，也有無黨派，當然會有不合，但是愛會使不同的人也能找到共識與出路」。

皇后學院以多元化著稱，共有1萬9000名在校生，地處法拉盛南部且性價比高，也受到亞裔家庭青睞，全校學生中，有近28%的亞太裔學生以及不少中國留學生，畢業典禮也可見許多亞裔面孔。

不少畢業生在接受採訪時均表示，皇后學院在華人社區為知名學府，離住家不遠、對新移民友好，也有不少華人學生，更容易互幫互助。

2004年從台灣移民美國的陳昱琳，當天在家人見證下喜提畢業證書，在皇后區長大的她，由於皇后學院是市立大學系統中唯一設立設計專業的學校而選擇就讀，能夠負擔學費的同時，也提供與頂尖私校相當的優質課程，期望能儘快找到用戶體驗設計(UI/UX)相關的實習。

主修廣告輔修商科的徐欣婷也表示，住在學校附近，上下學很方便，作為亞裔她感到校園環境包容，也使她能遇到許多不同背景與文化的人，畢業後計畫旅行，「先休息一下」。

獲得市立大學「精益求精獎學金」(Excelsior Scholarship)、戲劇專業畢業生李有成的父母則說，並不會像部分亞裔口中的「虎爸、虎媽」逼迫孩子成為律師或醫生，他們更希望孩子快樂、自由發展，李有成大三時，也因結緣戲劇，從原本的營養學轉系，他目前已獲得三份實習。

5100多名畢業生參加皇后學院第99屆畢業典禮。(記者鄭怡嫣／攝影)
5100多名畢業生參加皇后學院第99屆畢業典禮。(記者鄭怡嫣／攝影)
華裔畢業生徐欣婷感到校園環境包容，也使她能遇到許多不同背景與文化的人。(記者鄭怡...
華裔畢業生徐欣婷感到校園環境包容，也使她能遇到許多不同背景與文化的人。(記者鄭怡嫣／攝影)
紐約副州長戴加多作為典禮的致詞特別嘉賓。(取自皇后學院推特)
紐約副州長戴加多作為典禮的致詞特別嘉賓。(取自皇后學院推特)
陳昱琳(中)與家人一同慶祝畢業。(記者鄭怡嫣／攝影)
陳昱琳(中)與家人一同慶祝畢業。(記者鄭怡嫣／攝影)
強法洛(左)於1日獲頒皇后學院的藝術博士榮譽學位。右為吳華揚。(皇后學院提供)
強法洛(左)於1日獲頒皇后學院的藝術博士榮譽學位。右為吳華揚。(皇后學院提供)

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