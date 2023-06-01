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紐約客談／華埠維權 口號大於行動

紐約客談

曼哈頓華埠日前有夜店業者申請酒牌並嘗試進駐且林士果(Chatham Square)5號，引來社區反對聲浪，申請人迫於壓力撤回文件。

業者近日又重新提交申請，並更改涉歧視店名，社區表示會繼續抗爭，透過此次的「夜店之爭」也反映出：華埠在維護權益上，口號大於行動，抱團式反對外來事物，少見主動為社區謀求利益，謹守著自己一畝三分地，對社區紙上談兵。

此文並非討論夜店好壞，僅探討當空置了十餘年的建築，在有商家嘗試入駐時，社區的反應是什麼？是立即的反對、集會和連署。

對於一個人口流失日漸嚴重、空置待租商鋪隨處可見的社區，當有經營者嘗試在此營商，已實屬難得，但得到的卻是不由分說的聲討和反對。幾位社區人士非但沒有嘗試與對方坐下溝通、探討都能接受的方案，反而帶著強烈的偏見去反對、甚至攻擊。

誠然，這位僅有十年行業經驗的業者確是忽視了華社意見，沒有在申請前與社區溝通，但前者表示已在事後道歉，並向社區機構和代表發出溝通請求。可是，其中一位反對聲響最大的領導者，卻始終表示對方沒有聯絡自己，也不會和其溝通，因為「沒有時間」、對方屬「白人組織」。

不過，反對聲中確有很多值得考慮的提議，比如引入老人中心、醫療中心或非營利機構，亦或是集資購入建劇院，但這些建議也只能夾雜在反對聲中被聽到。

華埠正經歷困難時期是不爭事實，治安的惡化和小商業的流失肉眼可見，每位社區代表都承諾出謀畫策，但他們是否用過和反對夜店一樣的力量，去支持那些美好的構想？

華埠 老人中心 歧視

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