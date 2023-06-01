紐約市主計長：庇護客危機前所未有

蘭德5月31日在曼哈頓辦公室召開社區和族裔媒體圓桌會議。(記者劉梓祁／攝影)

紐約市 主計長蘭德(Brad Lander)5月31日，召開社區和族裔媒體圓桌會議，針對目前大眾關心的庇護 客危機及預算 削減，蘭德表示，雖然城市稅收增長約5.8%，但庇護客危機前所未有，還需從聯邦和州府獲得資金。

當天的會議在位於曼哈頓的市主計長辦公室舉行，邀請包括華裔等多家少數族裔社區媒體，就多項受民眾關心的議題分享，包括庇護客危機、預算使用和薪酬公平等。

對於庇護客問題和預算削減，蘭德表示，紐約市長久以來都是移民尋求庇護的主要城市，如今存在大量根據「庇護權」(Right to Shelter)尋求居所的國際難民，屬前所未有的狀況；目前紐約市為了要給超過4萬5000名尋求庇護者提供協助，估計下一財年將花費約30億元，為因應該狀況，紐約市需要從聯邦和州府獲得資金。

他補充道，目前預計下一財年會從州府和聯邦獲得12億元撥款，另外再加上市府的17億元稅收，但此金額仍有變數；此外，稅收增長也說明，未來或不需再削減預算，避免對圖書館、市立大學和長者膳食等方面產生影響。

針對市府部分關於少數族裔的預算使用情況，蘭德表示，在2021年83號地方法律(Law 83)通過後，城市機構的廣告預算需要專門為族裔媒體設定至少50%目標，但2022財年的財政支出報告顯示，許多政府部門的對族裔媒體的廣告花費嚴重不足50%；其中，只有少數機構超過50%，比如市消防局和市長移民事務辦公室，但也有如僅花費了1%的市警和6%的市衛生局。他持續提醒和監督市府部門，確保達標。

蘭德還說，該辦公室將審計目前市內的「普遍工資法」(Prevailing Wage Law)，該法規定市府合約商的雇主，必須向工人支付達到行業平均水準的工資，但部分承包商未依法執行，受害者往往是移民工人。