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騷擾華人逼其回中國 「獵狐行動」3被告本周受審

記者許君達／紐約即時報導
被告人在受害者家門外留下的威脅字條。(法庭文件)
被告人在受害者家門外留下的威脅字條。(法庭文件)

本周之內，布碌崙的東區聯邦法庭將開始對參與中國政府在美「獵狐行動」的嫌疑人進行第一次審判。三被告包括兩名華人及一名紐約市警局的退休警官，他們被控受中國當局指使、對美國居民進行騷擾和威脅，試圖迫使其返回中國。

本次受審的三人為曾任紐約警察的私家偵探麥克馬洪(Michael McMahon)、雇用麥克馬洪進行不法行為的華人朱勇(Zhu “Jason Zhu” Yong，亦自稱強尼, Jonny)，以及前往受害人家中進行威脅恐嚇的鄭聰穎(音，Zheng Congying)，他們於2020年被起訴。同時被控的共有八人，包括一名名叫胡驥的武漢警察，他是整個團伙的核心人物。目前，包括胡驥在內的三人仍然在逃。

法庭文件隱去了本案受害人的姓名，但根據知情者的透露和此前的報導，受害人為曾任武漢市發改委主任的徐進和其妻子劉芳，以及他們住在加州的成年女兒。夫妻倆被中國當局指控有貪腐行為，並將其列入「獵狐行動」的通緝名單。

麥克馬洪受胡驥團伙僱傭，在新澤西州長期監視徐進的住所並追蹤其女兒的社安號及銀行信息，他的律師在法庭文件中辯稱，其他被告向麥克馬洪隱瞞了他們的真實目的，使其認為他們的調查行動只是為了協助一家中國建築公司討債。不過聯邦檢察官提交的文件則證明他知道團伙成員的真實意圖，麥克馬洪在2020年受審時曾說，他的一名雇主「向我提到，他們試圖讓他回到中國，這樣他們就可以起訴他了。」

為了給受害人施加心理壓力，在胡驥的主使下，中國檢察官塗嵐(Tu Lan)和醫生李敏君(音，Li Minjun)將徐進的年邁老父從中國強制帶到美國，並在朱勇的接待和協調下，將老人丟棄在徐進家門外，並暗示如果徐進不回國自首，將對其在中國的家人構成威脅。

朱勇被捕後，對徐進的騷擾和威脅依舊未停。2018年9月4日，第三名被告鄭聰穎夥同另一人嘗試闖入徐進的家門未果後，在其門上留下威脅字條，稱「你回中國坐十年牢，你的妻兒就會沒事」。

「獵狐行動」是習近平當局以反腐的名義，派遣情報人員在全球各國以法外手段脅迫甚至綁架所謂「在逃人員」回到中國的運動。2010年代中期，中國官媒「中國日報」曾宣傳過其「戰績」，稱已從70多個國家遣返了超過2000名「逃犯」。聯邦調查局(FBI)局長雷伊(Christopher Wray)表示，「獵狐行動」是習近平和中國共產黨針對住在美國和世界各地、被視為其政權威脅的中國公民的一次全面掃蕩。

獵狐行動 警察 華人

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