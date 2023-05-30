國殤日小頸遊行 上百隊伍致敬軍人

官員向民眾示意。(記者高雲兒／攝影)

全美最大規模國殤日活動之一、小頸-道格拉斯頓國殤日遊行 (Little Neck-Douglaston Memorial Day Parade)，29日在皇后區 小頸(Little Neck)登場，逾百隊伍參加；參與遊行的華人 普遍表示，遊行是一種很好的融入主流社會的方式，展現出華裔也是美國社會的一份子。

小頸-道格拉斯頓遊行是，至今已經有96年的歷史，今年的主題為「銘記軍人」(Remember those who served)；遊行準時於下午2時在北方大道(Northern Blvd)夾傑森大道(Jayson Ave.)上開始，美國越戰退伍軍人協會、西點軍校鼓號樂隊、紐約市警樂隊等團體依次亮相，成千上萬人一路沿北方大道步行1.5哩、至終點245街的天主學校Divine Wisdom Catholic Academy。

主辦方介紹，本次遊行共有108個隊伍參與，和去年一樣，但是人數更多。今年第七年參加遊行的紐約豐收靈糧堂是隊伍中為數不多的華裔組織，負責人蕭慕道牧師表示，今年有180人參與，遠超去年的100人；他稱，華裔在美國常常感到不受重視，「雖然每年春節華人都張燈結綵遊行，但是在今天來參與遊行，能表現我們也是這個國家的一份子」；他希望通過這些參與，改變人們之間緊張的關係，減少仇恨犯罪。

教會中的王一良參軍六年，他表示自己作為海軍軍人，對國殤日遊行很有感觸，「雖然紀念的是老兵，但是所有的新兵都會成為老兵，這樣的形式是對軍人價值的尊重和肯定」。他表示，參與是為了表示華人也熱愛美國，「不會因為種族和語言而減少對美國社區的熱愛，而且生活在這個國家也很感恩」。

整個遊行中，從皇后區北方大道55號開始，兩側聚集了很多人群，他們大都揮舞著國旗，在遊行隊伍經過時不時地歡呼和鼓掌。

第一次觀看遊行的劉女士表示，遊行非常精彩，最吸引她的就是法蘭西斯路易斯高中(Francis Lewis High School)穿軍裝的孩子們；她表示，這次活動讓她看到了人與人之間的友善，「很多老兵都相互擁抱，中國人和美國人也擁抱，氛圍很好」。觀眾張女士和林女士也表示，自己的孩子都作為童子軍參與了遊行隊伍，「這也是一種參與社區的方式」。