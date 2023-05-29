台灣文化節 睽違3年同樂 各種台灣美食、文創產品攤位排長龍

台灣文化節重新回歸，僑委會委員長徐佳青(左六)、經文處處長李李光章(右五)與多位本地台裔知名人士，前往聯合廣場捧場。(記者許君達／攝影)

因新冠疫情 而久違了三年的台灣文化節28日在曼哈頓的聯合廣場(Union Square)回歸。文化節以「Passport to Taiwan 台灣巡禮」為主題，帶來台灣美食 、文藝表演、旅遊諮詢等服務；時逢國殤日(Memorial Day)長周末，儘管天氣炎熱，依舊有大量遊客前往。

灣文化節除美食外，合作廠商也帶來了台灣的飲茶等特色文化。(記者許君達／攝影)

「Passport to Taiwan」在紐約已行之有年，主要是為配合台美傳統周(Taiwanese American Heritage Week)以及亞裔傳統月而設，除了宣傳台灣文化和旅遊、幫助合作廠商推廣產品外，更是一個展示台裔美國人這個群體獨特敘事的平台。

今年的活動由多個在台美國人社團共同組織，並得到了台灣觀光局的協助，台美傳統周委員會發起人許伯丞表示，「台美人」是一個獨特的群體，他們帶著能與美國的自由民主生態無縫銜接的台灣價值，在美國這片土地上生根發芽，取得成就，還有一部分人在美國吸收了自由世界的養分帶回台灣，繼續反哺著台灣價值。

在活動現場，主辦方提供了長長一排展板，宣傳在各領域取得了突出成就的台裔美國人，包括導演李安、波士頓市長吳弭、輝達創始人黃仁勳等。

駐紐約台北經濟文化辦事處主任李光章和專程從台灣來美的中華民國僑務委員會委員長徐佳青到場祝賀，此外，州參議員曲怡文、劉醇逸以及美國首位台裔聯邦法官郭佩宇(Peggy Kuo)也前往捧場。

李光章說，在紐約這個多元族群的大熔爐裡，台灣裔是其中不可分割的一部分。「同時，我們又與其他人不一樣，不同造就了我們的獨特性，而團結則使我們更加強大。」曲怡文表示，自己在台灣出生長大，對台灣的感情與對台灣價值的理解更加深刻。她說，在疫情之前，每年的台灣文化節她都會帶著家人來玩。徐佳青委員長則向遊客發出了邀請：「如果你們覺得現場的美食和文化還不錯，那麼來台灣還可以享受到更多。」

今年有超過40家廠商和合作機構在現場帶來各種台灣美食、文創產品以及服務諮詢服務，其中蚵仔煎、豬血糕、麵線、滷肉飯、蛋餅、咖啡 、茶飲等攤位都排起了長隊，各族裔遊客都在烈日暴曬之下耐心等待，只為品嚐一下正宗的台灣風味。

咖啡愛好者王先生來自台灣，他表示，自己帶著妻兒專門從皇后區來到聯合廣場「趕集」，發現有培育自台灣的精品咖啡售賣，頗感欣喜和親切，便一定要買些嚐嚐，哪怕烈日當空也無所謂。

Alisha一家來自福建，他們希望以後有機會能去台灣旅行一次。(記者許君達／攝影)

天氣炎熱，台式冰飲格外受歡迎，在蘭陽潤餅冰攤位前，Alisha小朋友等了很久終於拿到了美食，迫不及待地開吃，她的父母來自福建，他們表示，一直對台灣頗有興趣，希望近幾年內能有機會安排一次台灣之旅。

除了傳統商家外，今年還有六家在疫情之後新創的業者前來試水紐約的市場，產品包括沐浴香氛、首飾設計、文化創意等方面。此外，中華航空和長榮航空也特別贊助，為當日的現場賓客提供了兩張前往台北的免費機票。機票藏在總共500個福袋中，遊客購買福袋即可現場開獎。同時，觀光局還為外國護照持有者提供了多項優惠，包括抽獎送價值新台幣5000元的優惠券等。