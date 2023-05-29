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滿血復活 紐約就業數 回到疫前水平

記者許君達／紐約報導
紐約4月就業水平達到疫情前的99.4%。（記者許君達/攝影）
紐約4月就業水平達到疫情前的99.4%。（記者許君達/攝影）

紐約市經濟發展機構(New York City Economic Development Corporation)近日發布報告顯示，4月紐約的就業情況有所下降，但幾乎完全恢復到了新冠疫情前的水平。同時，公共交通使用情況的數據也衝高到了疫情爆發以來罕見的高水平。

報告表明，4月，紐約市的私營部門共釋放出了7萬900個招聘需求，總工作崗位減少了1萬1000個，但全市總就業數量已經恢復到了疫情前的99.4%，距離完全恢復只差2萬4900個工作機會。

地鐵客流量創疫情爆發以來新高

大都會運輸署(MTA)客流量的數據也反映了這個恢復的趨勢，據統計，一直表現疲軟的紐約市地鐵客流量在4月達到了疫情前的71%，而在5月17日，單日付費乘客的數量達到409萬人次，創下了疫情爆發以來的最高紀錄。

藝術娛樂、餐飲住宿業積極復甦

報告還指出，在疫情期間遭受毀滅性打擊的藝術娛樂業和餐飲住宿服務業表現出了積極的復甦跡象，對城市活力的恢復至關重要。4月，這兩個行業共增加了8100個崗位。與此同時，4月的勞動力參與率達到62.1%，連續八個月度有所增長，且創歷史新高。

失業率高達5.4% 商辦租賃不到疫前7成

不過，雖然工作數量恢復到疫前水平，但4月的失業率達到5.4%，比疫情爆發前增加了超過一個百分點，表明有工作能力的勞動力增加幅度大於工作崗位提供的增幅。此外，其他一些數據也表明城市的經濟恢復還有很多問題有待解決。

例如，商用辦公空間的使用情況依舊不盡人意，第一季度紐約市寫字樓空置率達到13.6%，遠超疫前2019年的7.6%，而曼哈頓區域的寫字樓空置率更高達18.6%，整個季度辦公空間租賃的活躍度僅達到疫情前的67%。

而從種族構成上看，非裔人口的失業率高達10.4%，比同期平均水平高出一倍，比疫前水平高出兩個百分點，包括非裔在內的有色人種居民失業率也高達7%，高於疫情前的5.3%；而與之對比，白人的失業率僅為平均水平的一半，而且與疫情之前相比還有所下降，這意味著嚴重的社會不平等仍然存在。

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