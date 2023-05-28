國殤日紐約遊行多 出遊提前規畫

國殤日前後紐約市有多處遊行，民眾出行應提前規畫。(本報檔案照)

國殤日(Memorial Day)長周末，多場紀念活動將在紐約市舉行，包括全美最大規模國殤日活動之一的皇后區「小頸-道格拉斯頓遊行 」(Little Neck-Douglaston Memorial Day Parade)，以及擁有156年歷史的布碌崙 (布魯克林)貝瑞吉遊行等，活動期間周邊道路將封閉，民眾出行須提前規畫。

小頸—道格拉斯頓國殤日遊行，將於29日(周一)下午2時舉辦，集合起始地點為位於格林伍德街(Glenwood St.)和摩根街(Morgan St.)之間的北方大道(Northern Blvd.)路段，隊伍將沿北方大道從摩根街至245街遊行，全程1.5哩，共有108個隊伍參加。

布碌崙的國殤日遊行，於29日上午11時舉辦，隊伍沿著3大道從75街行至海軍大道(Marine Ave.)、至4大道夾101街的John Paul Jones公園，遊行後將在公園舉行紀念儀式，包括敬獻花圈、21響槍鳴和踢踏舞等。

除了兩場最具代表性的遊行活動，今(28)日在森林小丘、大學點 等處也有相關遊行；其他29日國殤日當天的遊行活動，則包括瑞吉屋/格蘭岱爾(Ridgewood/Glendale)的遊行和洛克威海灘(Rockaway Beach)等。

建議民眾在參加活動和出行前，提前了解相關路線和街道封閉情況並預留時間。