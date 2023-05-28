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哈林區監獄舊址 將安置庇護客

記者張晨／紐約報導
市長辦公室27日表示，州府已批准將林肯懲教所舊址暫時用於容納庇護客。(取自谷歌地圖)
市長辦公室27日表示，州府已批准將林肯懲教所舊址暫時用於容納庇護客。(取自谷歌地圖)

紐約市長辦公室27日表示，為了解決庇護客危機，並更好的安置從南方不斷湧入紐約市的庇護客，州府已批准將位於曼哈頓哈林區、已經關閉的州立監獄舊址建築改作臨時收容所，預計在未來幾天就可啟用，初期將最多容納500名單身成年男性庇護客。

庇護客危機在紐約市愈演愈烈，全市有不少酒店都被拿來安置庇護客，州長霍楚(Kathy Hochul)最近指示在全州範圍內找尋合適的地點，協助安置在紐約市的庇護客。

市府表示，州府已批准將位於曼哈頓西110街31-33號的林肯懲教所(Lincoln Correctional Facility)，改作臨時中心，安置庇護客，其內部改造目前也已開始進行。

根據市長辦公室，該設施未來幾天就可以啟用，初期預計最多可容納500名單身成年男性，不過該處僅作為中轉站，未來市府將協助這些庇護客找尋長期住所。

林肯懲教所占地1萬平方呎，隸屬於紐約州懲教與社區監督廳(Department of Corrections and Community Supervision)，面向中央公園的北側，樓高八層；曾在第二次世界大戰期間關押過來自希伯萊青年婦女協會(Young Women's Hebrew Association)的移民和士兵。

過去林肯懲教所是一處最低安全級別的男子監獄，可容納275名囚犯，前州長葛謨(Andrew Cuomo)於2019年9月將其關閉，此後便一直空置。

根據州長辦公室，今年3月州府發布徵求建議書，為該址尋找一個「可創造活力的可持續發展項目」；招標書中寫道，該址將優先考慮平價屋及由少數族裔和女性持有的開發公司，以最大限度地發揮經濟潛力，支持創造就業機會。

州長辦公室表示，州府對該地塊的計畫將在未來幾個月繼續推進，將其重新開發為平價屋，並與各級政府繼續呼籲聯邦政府出台永久方案，化解庇護客危機。

此次公布為紐約州首座監獄設施改成庇護客收容所，此前有消息稱市府考慮將庇護客安置在雷克島部分關閉的監獄，遭到維權人士和民選官員反對。

庇護 紐約市 監獄

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