金光黨詐騙 假賣珠寶真偷飾品

布碌崙市警62分局分管B區的社區協調警員，27日在班森賀舉行警民會議。(記者顏潔恩／攝影)

布碌崙(布魯克林)市警62分局分管B區的社區協調警員(NCO)，27日在班森賀舉行警民會議；會上華裔 警員龔Kenneth表示，社區近來又出現與金光黨詐騙 手法相似的騙案，騙徒假藉賣珠寶，開車在社區四處兜轉，趁著顧客瀏覽商品時順走他們的飾品，呼籲大眾保持警惕。

警員表示，這些騙徒在社區內四處開車兜售，每當有顧客上前查看飾品時，騙徒便熱情地將珠寶戴在顧客的手上，然後趁其不備，將顧客原本就配戴在身上的飾品偷走。

警員說，日前該轄區內發生一起類似案件時，所幸受害者警覺，立即報警，警方趕到附近搜索後，成功將一名印度裔嫌犯逮捕。

由於犯案地點不固定，且騙徒駕的車型、車牌每次都不同，加強警方偵查的難度；不過龔Kenneth說，相信還有很多詐騙者會捲土重來，呼籲大眾一定要提高警惕，遇到此類情況直接離開，不要與那些人搭話。

班森賀華人 社區服務中心羅添福也指出，最近有華裔年長者在塞露斯公園(Seth Low Playground)休憩，遇到在公園內公然抽大麻的外族裔夫婦，便上前據理力爭，結果雙方吵得喋喋不休；對此警員呼籲，遇到此類情況應避免私自處理，萬一升級成肢體衝突，年長者更容易受傷，建議可報警，讓警員到場協調。

另外華人在塞露斯公園內賭博、賣私菸等現象仍持續，不僅如此，還有人會一早霸占公園裡的桌子，向人徵收使用費；對此羅添福說，這些問題困擾社區已久，打算影印中文宣傳單，張貼在公園內並與警局合作巡邏，希望華人居民能夠自重，製造一個安全和諧的生活環境。