華男遭暴力搶劫 臉上多處縫針

陳姓男子日前在回家的路上遭到暴力搶劫，歹徒暴打他並搶走汽車鑰匙和錢包等財物。(取自受害者社媒)

布碌崙 (布魯克林)一名華男日前在回家路上，遭到一名陌生男子暴力搶劫，臉部被暴打；他在報案後，於社群媒體 上陳述經過，表示未曾想過淪為受害者，提醒大眾隨時留意身邊可疑人物，據悉警方目前將此案列為單純搶案，未以仇恨犯罪 案調查。

據61分局警方紀錄，本月11日凌晨12時40分許，55歲的陳姓男子將車停在Beacon Court 74街處後下車，走到一半突然一名陌生男子出現，要求他交出身上現金和車鑰匙；陳男試圖逃跑，過程中被對方暴打身體和頭部，劫匪得手後沿著Beacon Court向北逃逸。

陳男的現代(Hyundai)汽車鑰匙和錢包被搶走，錢包裡裝有三元現金還有多家銀行的信用卡、銀行卡，他並被送往康尼島醫院接受治療，身上有多處嚴重划傷和挫傷；據初步調查，警方未將此案列進仇恨犯罪、幫派犯罪調查中。

陳男日前在社群媒體中陳述案發經過，表示當時他剛下班，打算先回家餵貓再出門跟朋友聚會；將車停好後，他沒有馬上回到公寓，而是走到垃圾桶處丟水瓶，這時他察覺到身後有人，連忙喊了一聲「誰在那裡」，不料後腦勺隨即便被人打了一拳，接著推倒在地。

「給我你的錢，你這個愚蠢的華人，閉嘴否則我會殺了你！」，劫匪朝他大喊並暴打，期間他試圖反擊，過程中咬劫匪的手、踢了對方的腹股溝處。

遭受攻擊後，陳男流血倒地，他在試圖向鄰居求助時卻被拒絕，約十分鐘後，警方抵達現場錄取口供，他坐上救護車送往醫院治療；根據他在社群媒體上分享的照片，他被打得鼻青臉腫，臉部有多處縫針。

目前陳男已出院，但因生理、精神以及情緒上都受到極大創傷，還無法恢復工作；他說不需要民眾捐款協助，只想把經歷告訴更多人，「大家一定要注意周遭和保持警惕，維護自身的安全。」