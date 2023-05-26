西語裔男8大道小學外揮刀遊蕩 華人家長恐慌

鄰近8大道的310小學25日早，出現一名西語裔男子持刀在校外遊蕩。圖為下午時分家長前來接孩子放學。(記者顏潔恩／攝影)

位於布碌崙 (布魯克林)8大道附近的310小學擁有眾多華裔學生，25日一名疑似患有精神病的西語裔男子持刀在校園外遊蕩，驚動校方和家長，不久後68分局警員抵達將男子逮捕；不過該事在微信 群上被誇大，部分家長以為持刀者闖入校園內威脅學生，引發不小恐慌。

據華人家長提供的信息，該案發生在25日早8時10分左右，當時有許多家長正送孩子上學；江女士指，她跟往常一樣把孩子送到學校，抵達學校附近時卻發現現場停了多部警車，一名西語裔男子被銬上手銬抓走。

也有家長目睹，孩子前腳才踏進校園，男子便掏出一把刀子，在門口的老師發現後，便驅趕此人。

雖然過程無人受傷，但在微信上的家長群卻出現不少以訛傳訛的消息，有人指男子看起來像喝醉酒，闖進學校內，被幾個老師推出來；還有人描述，在警方搜男子的背包時，發現裡頭暗藏多把刀子，造成不小恐慌。

68分局一名知情人士透露，該名墨西哥 裔男子住在310小學附近，當日跟某人吵完架後，他帶著一把刀子奪門而出；當時他雖出現在學校附近，但並沒有闖進去的意圖，也沒有預謀要傷害或威脅任何人，被捕後已送到醫院，接受精神評估。