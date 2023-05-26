市議會決議案 籲州府允調限速至25哩以下

市議會25日通過決議案，呼籲州議會允許紐約市自行設定行車限速，將限速降低至每小時25哩以下。(交通局提供)

紐約市 議會25日通過決議案，呼籲州議會通過「山米法案」(Sammy's Law)，允許紐約市自行設定行車限速，將限速降低至每小時25哩以下。

數據顯示，如果行車速度為每小時25哩，那麼出現交通事故致人死傷的可能性，遠大於那些行駛速度更慢的車輛；還有數據顯示，交通事故每年讓州府支出至少150億元，包括相關的醫療、法務、緊急響應支出、工資補償以及其他經濟損失。

此前就有不少民代和交通維權團體集會，呼籲州議會通過這一提案；「家庭街道安全」創辦人Amy Cohen的兒子Sammy Cohen Eckstein，在2013年的一次交通事故中喪生，該提案就以「Sammy」命名，要求州議會允許市府將街道限速降至每小時20哩，但目前仍在州議會受阻；州議會此前表示，應先由市議會提出修法意願，州議會才方便推進立法。

市議會25日通過這一向州議會提出修法的「地方修法呼籲」(home rule message)決議案，表達修法意願，這一決議案也得到市長亞當斯 (Eric Adams)和州長霍楚 (Kathy Hochul)的支持；決議案通過後，州議會有望在6月初會期結束前通過該提案，並由霍楚簽署成法。

要求州議會授權紐約市自行管理交通的作法有先例；去年，市府和交通維權團體在州府推動由紐約市自行管理並延長超速攝像頭的運行時間，最終霍楚簽署法案，允許市府自行全天候自行運營全是2000個超速攝像頭。