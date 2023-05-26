紐約市重大刑案 較疫前增34%

紐約市重大刑事案相比疫前的2018年仍增長34%以上。(Getty Images)

紐約市 警一直在努力應對後新冠疫情時期的暴力浪潮，雖市警透過數字及案例極力證明紐約市的治安已獲好轉，而數據也顯示，今年總體重大刑事案與去年持平，但與2018相比，數字仍增長了34%。

根據警方統計數據，去年在七個主要刑事犯罪類別中，五個稍見好轉的犯罪類別，都被持續上升的重罪攻擊 (felony assaults)和汽車 盜竊抵消。截至上周日，重罪攻擊比去年同期上升7.7%，增至9977起；汽車盜竊上升16.3%，增至5723起。

紐約市的謀殺案從去年同期的168起下降到146起。不過，像是入室盜竊(burglary)、搶劫(robbery)、重竊罪(grand larceny)和強暴，數字都只下降了幾個百分點。截至目前，2023年的總體刑事犯罪率比去年上升了約1%。

不過若與新冠疫情前的統計數字相比，犯罪率仍高。與2018年相比，謀殺案上升了30%；搶劫案上升了四分之一；重罪攻擊案上升了35%，汽車盜竊案則上升了217%。

知情人士表示，緊缺的人力導致犯罪率上升；據了解，目前退休的警察 比新招募者數量還多，且除了謀殺案，當前的保釋法也讓犯人被逮捕後能馬上被釋放，犯罪率上升是新常態。也有知情者說，市警為彌補人力被強制加班，已讓值勤的警察精疲力盡。