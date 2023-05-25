全市海灘本周末起開放 救生員短缺泳池延遲開放

本周為國殤日，全市海灘將於周六起向公眾免費開放。(本報檔案照)

本周末就是國殤日(Memorial Day)，全市海灘將免費開放，一直持續到9月10日，讓市民提前享受夏日悠閒時光；民眾在出遊同時也記得提前查看沙灘標記，確定海域可以安全玩水和游泳 ；由於救生員短缺，公共游泳池則預計將到下個月才對外開放。

紐約市 和三州都會區(Tri-state Area)的海灘將於27日(周六)起對外開放，遍布五個行政區，由市府運營的海灘都將免費開放，包括布朗士 的Orchard海灘、布碌崙(布魯克林)康尼島、曼哈頓海灘、皇后區洛克威海灘，以及史泰登島的四個海灘等。

為確保民眾安全，相關單位將對海灘、水質和海灘設施監測和檢查，並根據海灘衛生狀況分類，以不同顏色標示，代表「開放」的綠色允許游泳和涉水；顯示黃色即人們可以游泳或涉水，但不建議；紅色則代表「關閉」，禁止游泳和涉水。

民眾只能在有救生員值班的情況下游泳，海灘的救生員每日值班時間為上午10時到下午6時，在沒有救生員值班的情況下，以及在標有告示或紅旗的封閉區域內，禁止游泳。

部分民眾也會選擇到公共游泳池戲水，但由於救生員短缺，本月將暫不開放；根據當局，全市公共游泳池和海灘的救生員數量約需1400人，但目前加上新招募以及回歸的救生員，總數僅有所需的三分之一。

市公園局局長多諾霍(Sue Donoghue)表示，當局目標則是在夏季來臨前，至少有900名在職救生員，並於下個月開放公共游泳池。

這已經是紐約市連續第二年面臨救生員短缺的問題。為緩解該問題，多諾霍上月宣布，已與全市最大公務員工會District Council 37達成協議，將新救生員和第二年擔任季節性救生員的工資，從過去的每小時16.10元，提高到約21.26元。工作到8月中的救生員，還將有資格獲得1000元的獎金。