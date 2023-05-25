春節列公共假日 紐約州眾議長允6/8前通過

州眾議員寇頓、李榮恩今年初與華社共同呼籲，支持將農曆春節設為公校法定假日的法案。(本報檔案照)

布碌崙(布魯克林)州眾議員 寇頓(William Colton)多年來推動，將農曆春節設為紐約州 公共假日的提案，近期終於迎來新進展，州眾議長希士提(Carl Heastie)24日發布聲明，承諾將在6月立法季截止以前通過提案，以此認可紐約多元族裔、文化的特性。

今年初州眾議員寇頓、李榮恩(Grace Lee)在州眾議會推動A9541號法案，使農曆春節成為紐約州的公共假日，希士提24日發表聲明，表示認可紐約豐富且多元的文化相當重要，而州眾議會預計在立法季結束前，通過將農曆新年、排燈節(Diwali)列為州內假期的提案，並與相關人士討論學年日曆上的安排。

對此寇頓辦公室感到振奮，不過至於州眾議會將會通過由寇頓所提，單獨針對農曆年列為公眾假期的提案，還是重擬一個整合農曆年與排燈節的提案，還沒有明確做法，但據了解，內容的基礎將按照寇頓提案內容進行。

「對於紐約州的亞裔 美國人而言，這是個姍姍來遲的時刻」，共同提案的李榮恩表示，農曆新年是亞裔最為重要的節日之一，將其列為公假，表示人民的聲音得到傾聽、傳統得到了尊重，「這將有助於傳播亞裔的文化意識，扭轉亞裔群體當前面臨仇恨情緒的局勢，促進更多包容。」

另外，由共和黨籍州眾議員鄭永佳所提，同樣將農曆新年列為公共假期的提案，在希士提承諾通過寇頓提案的前夕，鄭永佳的提案未能在州眾議會政府運作委員會過關，無法進入全會投票。

他接受採訪時提到，寇頓過去幾年提案無果，今年在他提出相關提案後才迎來這個進展，「在我看來，州眾議會想要挽回某種顏面，某層面看，我也算是幫了很大的忙」。

鄭永佳表示，州眾議會最後通過誰的提案並不重要，更重要的是亞裔民眾的貢獻終於得到認可；至於當初他為何要另外提案，而不直接支持寇頓的提案，鄭永佳回應：「我的提案更簡單明瞭」。

知情人士透露，希士提已決定在6月8日會期結束之前通過寇頓的提案，但對鄭永佳的提案不做評論。