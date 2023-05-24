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紐約客談／庇護客危機 急需聯邦伸援

紐約客談

從去年以來，南方的庇護客乘坐大巴，以每天數百人的速度湧入紐約市。截至目前，紐約市共接收了7萬3000名庇護客。如果說市長亞當斯(Eric Adams)一開始還能從容應對，現在可真有點坐立不安了。

想把庇護客安置到公立中小學的獨立體育館，立即招來家長的強烈反彈和抗議，只好暫時收回成命。想安置到上州，馬上遭到拒絕。而且幾乎想安置到哪裡，都會立即遇到反對，令人束手無策。

最讓市長不安的是，紐約市現在幾乎是在獨力挑庇護客這副沉重的擔子。向聯邦政府要錢要物，聯邦政府好像沒有聽到一樣。市預算和管理辦公室主任表示，聯邦政府到目前為止，為庇護客撥款給紐約市的3850萬元，只夠花五天，紐約市已經面臨財政緊急狀況。

情急之下，亞當斯和州長霍楚(Kathy Hochul)只好呼籲總統拜登下達行政命令，加快為庇護客辦理工作許可。不過州長自己也知道，這一要求超出了總統的權限，有很大困難。而且，全美現在有多少人在等工作許可，若優先處理庇護客，恐怕會引起強烈的抗議聲浪。

紐約市長不可能不歡迎庇護者，這是美國之所以為美國，紐約之所以成為紐約的原因。紐約的庇護客危機，想要得到解決，必須從源頭做起，包括減少越境到美國的庇護客，或者將庇護客分流到其他州，才能解紐約之圍。而這歸根到底，還是需要聯邦政府出手才行。

庇護客危機，實際上是兩黨的政治分歧造成的。兩黨如何通過協商，探討出一條解決問題的方法，哪怕是權宜之計，也比讓另一黨派在選民面前丟人更加重要。

庇護 紐約市 聯邦政府

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