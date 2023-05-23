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紐約市府啟動技能培訓 助長者再就業

記者許君達／紐約報導
市府啟動「銀髮軍團」計畫，將為有意願繼續就業的老年人提供有效的幫扶。（市長辦公室提供）
市府啟動「銀髮軍團」計畫，將為有意願繼續就業的老年人提供有效的幫扶。（市長辦公室提供）

市長亞當斯與市老人局局長花若蘭(Lorraine Cortés-Vázquez)22日宣布，啟動「銀髮軍團」計畫(Silver Corps)，旨在為有意願繼續就業的老年人提供有效的幫扶，包括技能培訓、打擊年齡歧視、加強與社區對接等方面。

該計畫由聯邦的老年人社區服務項目AmeriCorps Seniors資助，包括紐約在內，全美只有兩個城市獲此贊助。亞當斯表示，老年人過去曾經為社會貢獻了他們的技能、勞動，現在是時候回饋他們了，這個項目能幫助老人們更容易獨立生活。花若蘭說，許多長者有繼續工作的需求，但很多時候他們受困於勞動力市場上的年齡歧視，「銀髮軍團」計畫將幫助他們清除這個困擾。

紐約市基金總裁、同時也是AmeriCorps董事會成員的涅維斯(Lisette Nieves)表示，將老年人納入勞動者隊伍對於疫情之後經濟復甦的公平性和包容性至關重要，很多老人有豐富的經驗和智慧，讓他們重新投入職場，也能有效地為青年工人傳授經驗。

有意願參與「銀髮軍團」計畫的紐約市民，須年滿55歲，目前沒有工作，並且願意參加技能培訓和專門的認證計畫，同時還需要每周在非營利或市府所屬的服務機構做至少10小時的志願者；有意願參加的民眾可撥打老人局電話(212) 244-6469咨詢。

目前，已經有十餘人成為了第一批「銀髮軍團」成員，正在參加有關就業準備、金融知識和數位知識等方面的培訓，培訓過程中，計畫還將為參與者提供少量的津貼，並根據個人情況提供就業支持服務。

華策會人瑞中心主任伍寶玲表示，有不少華裔長者在中國都曾當過工程師、教師、知識分子甚至大學教授，他們有經驗、有知識，欠缺的只有美國的就業執照和求職渠道。對於這些新移民，只需很簡單的培訓就可以使他們重新開始發光發熱；工作滿十年，還能有資格領取退休金，享受到美國的福利。更重要的是，有一個體面的工作、不再倚賴子女生活，對這些老人的自信心和自尊心都是極大的滿足。

就業 亞當斯 紐約市

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