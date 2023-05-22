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亞太裔傳統月遊行盛大回歸 突出多元團結熱鬧勝去年

記者許君達／紐約報導
第二屆亞太裔傳統文化節中城大遊行在紛飛的彩花中開啟。(記者許君達／攝影）
第二屆亞太裔傳統文化節中城大遊行在紛飛的彩花中開啟。(記者許君達／攝影）

第二屆亞太裔傳統文化節中城大遊行21日在曼哈頓中城的第六大道登場，超過100個團體在遊行上展現各自的文化傳統；本屆遊行以「團結就是力量」為主題，同時也延續了第一屆遊行所主張的「反對亞裔仇恨」主題，得到紐約各亞裔族群社區的大力支持。

市長亞當斯(Eric Adams)、華裔國會眾議員孟昭文、韓裔州議員李榮恩(Grace Lee)和金兌錫(Ron Kim)皆到場表達支持；此外，中國駐紐約總領事黃屏，以及印度尼西亞、韓國、菲律賓、印度、孟加拉、尼泊爾等國駐紐約的總領事也出席了活動。

市長亞當斯與各位外交官和民選官員一道參加遊行。(記者許君達／攝影)
市長亞當斯與各位外交官和民選官員一道參加遊行。(記者許君達／攝影)

團結亞裔 對抗種族歧視 

黃屏表示，這既是一個展示亞洲人民多元文化的舞台，更是亞裔各族精誠團結、反抗種族歧視的表達，「讓我們站在一起，用這種方式去宣示我們都會擁有美好的未來。」市長亞裔高級顧問鄭棋蓉表示，「亞裔」是一個寬廣的概念，亞裔各族群彼此文化傳統和語言都不相同，但只有團結起來，才有助於在美國當前的大環境下發出自己的聲音。

馬來西亞華人參加遊行。(記者許君達／攝影）
馬來西亞華人參加遊行。(記者許君達／攝影）

與去年相比，今年的遊行更加突出多元色彩。雖然整個活動由華人社區機構發起和主辦，但其他亞裔族群也踴躍參與，規模甚至不小於華人社團，充分展示了「豐富」這個亞裔群體最大的特點。印尼總領事阿迪(Winanto Adi)說，這是印尼第一次受到亞裔社團的邀請，很不同尋常。印度總領事查伊斯瓦爾(Randhir Jaiswal)表示，南亞與東亞兩個地區在全球人口版圖上占據半壁江山，美國有500萬印度僑民，其中超過10萬人住在紐約市，雖然與東亞民族不同文不同種，但都是「亞裔」的重要代表。

越南裔方陣與曼哈頓的摩天大樓相映成趣。(記者許君達／攝影）
越南裔方陣與曼哈頓的摩天大樓相映成趣。(記者許君達／攝影）

孟加拉裔團體展示民族服裝和「騎虎」表演。(記者許君達／攝影）
孟加拉裔團體展示民族服裝和「騎虎」表演。(記者許君達／攝影）

印尼裔近百人 參與踴躍  

華策會人瑞中心主任伍寶玲參加了去年和今年的兩次遊行，她也感覺到，今年遊行的多元性非常突出，「去年幾乎全是華人隊伍，滿場飄揚的都是中國國旗和美國國旗。」而今年則多了很多各式各樣的旗幟，文化演出也豐富多彩，讓人耳目一新。「這才是真正代表了亞裔。」伍寶玲認為。她表示，第六大道兩側多是大公司，周末相對冷清，下次遊行最好能在遊客密集的第五大道上舉辦。

參加遊行的華人團體。(記者許君達 / 攝影）
參加遊行的華人團體。(記者許君達 / 攝影）
中式舞龍隊暢遊在曼哈頓第六大道上。(記者許君達／攝影）
中式舞龍隊暢遊在曼哈頓第六大道上。(記者許君達／攝影）

印尼裔社區是此次除華人外最積極參與遊行的，共有近百人到場，方陣表演者身著複雜而且有些沉重的民族盛裝，親友團在旁邊為他們拍照。由於遊行隊伍眾多，有不少遊行者在集合點長時間等待後，都顯得有些疲憊，而印尼方陣則一直充斥著歡聲笑語，盛裝表演的人士不厭其煩地擺著各種姿勢合影留念，東南亞專屬的一種熱帶式樂觀情緒一直在感染著站在周圍的人。組織者Maya Naratama介紹，自己的方陣成員多數住在皇后區，但也有住得更遠的，此前少有機會與華人和其他亞裔族群同台演出，因此大家都很興奮。

身著民族特色盛裝的印尼裔遊行者。(記者許君達／攝影)
身著民族特色盛裝的印尼裔遊行者。(記者許君達／攝影)
印尼裔人士身著民族盛裝參與遊行。(記者許君達 / 攝影）
印尼裔人士身著民族盛裝參與遊行。(記者許君達 / 攝影）

華人百年牌樓 搶先亮相

華人社團今年雖然不再是獨角戲主角，但也盡己所能，積極展示華人文化的特色。紐約詩畫琴棋會本次與華埠商業改進區(Chinatown BID)共享一輛彩車，車廂外圍布置了會員們創作的山水畫與書法作品，「福壽康寧」、「亞裔榮光」等書卷寄託了美好的寓意與亞裔特有的自豪感。車上同時還搭建了一個牌坊樣式的模型，商改區行政總監陳作舟興奮地宣布：紐約華埠心心念念了上百年的牌樓在這裡先行落成了。

紐約琴棋書畫會在自己的彩車上展示書法作品、表達美好祝願。 (記者許君達／攝影）
紐約琴棋書畫會在自己的彩車上展示書法作品、表達美好祝願。 (記者許君達／攝影）

模型由華裔插畫師千森設計。她介紹，設計的思路本著保留傳統文化、但又不墨守成規的原則，在整體上運用傳統中國畫風格的同時，有在用色上增加了一些時尚元素，形成中西結合、靈動多變的效果。比如，在牌樓的屋簷處，她用了一個鳳凰的形象，寓意百鳥朝鳳、希望華埠能夠客似雲來；而在牌樓柱子上，布置的則是後現代風格的幾何圖形。陳作舟表示，宣布「牌樓落成」當然只是個玩笑，但他們也一直在向著這個目標積極努力，華埠需要這樣一個象徵性的地標。

33. 設計師千森與她的「華埠牌樓」。(記者許君達／攝影)
33. 設計師千森與她的「華埠牌樓」。(記者許君達／攝影)

為了吸引遊客到訪曼哈頓華埠，陳作舟的團隊準備了很多紅包，紅包內裝的是14家華埠的合作店鋪提供的數百張優惠券，其中既有代金券也有折扣券，力度最高的能夠打到八折。團隊計畫在遊行過程中把紅包派給周圍的觀眾，既派送優、吸引遊客，也是一種文化展示將——「紅包」，也是亞洲文化的一個重要元素。

州長特別代表劉林劍虹向主辦方辦法嘉獎狀。(記者許君達 / 攝影）
州長特別代表劉林劍虹向主辦方辦法嘉獎狀。(記者許君達 / 攝影）

韓裔人士展示特色民族舞蹈。(記者許君達／攝影）
韓裔人士展示特色民族舞蹈。(記者許君達／攝影）

富有中國特色的熊貓和兔子人偶。(記者許君達 / 攝影）
富有中國特色的熊貓和兔子人偶。(記者許君達 / 攝影）

泰裔人士展示民族服裝。(記者許君達 / 攝影）
泰裔人士展示民族服裝。(記者許君達 / 攝影）

緬甸裔人士在候場時高唱民族歌曲。(記者許君達 / 攝影）
緬甸裔人士在候場時高唱民族歌曲。(記者許君達 / 攝影）

亞裔 遊行 華人

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