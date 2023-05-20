長島道格拉斯頓女性遊民收容所8月將啟用 華人憂治安隱患

位於道格拉斯頓的女性遊民收容所，將於8月啟用。(本報檔案照)

位於長島道格拉斯頓(Douglaston)的女性遊民 收容所將於8月投入使用，市議員帕拉迪諾(Vickie Paladino)聯合市府相關單位、收容所營運者，於18日晚舉行社區諮詢會議，上百名華人 到場參加；與會民眾普遍擔心這些遊民在庇護 所內從事非法活動，在白天外出遊蕩，對社區造成安全隱患。

道格拉斯上百位居民前來參加關於女性遊民收容所的會議。(記者高雲兒／攝影)

當天帕拉迪諾邀請市遊民服務局(Department of Homeless Services)、市社會服務局(Department of Social Services)等相關單位，向與會民眾介紹收容所內容。

收容所將由撒瑪利亞代托普村(Samaritan Daytop Village)經營，其負責人介紹，該收容所共有四層，面積為7500呎，一共有十個宿舍、一個工作廚房和一個新的小側院，可容納75人。

負責人強調，收容所有嚴格的規定，入住者要簽署行為準則。(記者高雲兒／攝影)

屆時將有三名警衛和60個安全攝像頭，工作人員將全天候在現場，確保安全。浴室方面，每十個人共用一個淋浴、水槽和廁所。

該負責人補充，收容所的服務對象是55歲以上的弱勢婦女，她們很可能已經退休，需要依賴公共補助。

對於與會民眾擔心設施啟用後，將對社區造成安全隱患，對此市社會服務局負責人表示，不會對入住者進行犯罪背景調查，但她們會先到位於布朗士區的女性庇護所，經過21天評估後，確定合適，才會送來道格拉斯頓。

當局強調，收容所有嚴格的規定，入住者要簽署行為準則，也必須遵守每晚11時的宵禁時間；白天她們可在所內進行娛樂活動，比如看電影。收容所也將安排心理諮詢人員協助輔導，或是轉至其他社會機構。

不過很多居民對這樣的回答並不買帳，有居民直接質問，為何要將遊民帶進自己的社區。

帕拉迪諾則說，目前紐約市面臨移民危機，而位於道格拉斯頓的女性遊民收容所僅收容老年婦女；她強調，該計畫在她上任之前就已經決定，身為民選官員，她也竭盡所能保持項目的透明度。

帕拉迪諾說，目前紐約市面臨移民危機，而位於道格拉斯頓的女性遊民收容所僅收容老年婦女。(記者高雲兒／攝影)

在該社區居住40餘年的華人居民James表示，這是個安靜美好的社區，但是一切可能都要不同了。

居民馬Ruth則說，收容所只是收容75名年老而且脆弱的婦女，不認為她們會對社區產生太多負面影響。

另一位正住在其他遊民收容所，不願意透露姓名的年長女士說，每十個人使用一個衛生間，讓她「受不了」，「大家搶著用豈不是很容易吵架？」

當局表示，收容所啟用後，將會在每三個月內舉行類似的社區諮詢會議，聽取居民意見。