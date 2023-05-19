紐約客談／市府翻譯服務 改進空間仍大

市主計長辦公室日前公布報告，顯示負責發放福利 的人力資源管理局(HRA)，多語言服務獲得好評，大部分民眾認為可以滿足需求；誠然，近年來紐約市 的多語言服務進展不小，這對以多元化著稱的紐約來說當然是福音，但如果仔細檢視，就會發現仍有進步空間。

市主計長辦公室選擇HRA作為審計對象是正確的，畢竟福利事關數十萬民眾的生計，而且低收入民眾中移民多，提供多語言服務刻不容緩；本次審計主要集中在線下部分，例如福利宣傳資料、民眾親自到HRA辦理福利以及HRA福利申請活動上的語言服務，相信如民眾反饋一般，HRA的確在翻譯服務方面準備充分。

然而，網站的翻譯服務就不如線下一樣出色了，主計長辦公室也提出了改進網上翻譯服務的建議；打開HRA福利頁面網站可以發現，網站主頁的中文翻譯的確經過優化，遣詞用句符合中文行文習慣，但是如果打開網頁中其他鏈接，就會發現，裡面的中文翻譯又變成了生澀的谷歌 翻譯，不少內容讓人摸不到頭腦。

例如，在IDNYC介紹頁面，網站的中文翻譯說使用IDNYC「可以使用該卡進入所有城市建築，例如學校，並使用城市服務。」何謂「城市建築」、「城市服務」？不了解的民眾可能以為紐約市所有建築都能進入，但其實「城市」的意思是「市府」。

而且，面對民眾服務的不光是HRA一家，其他如小商業局等眾多部門的網站，多語言服務還不如HRA，連門戶頁面也是谷歌翻譯，恐難以適應民眾需求；然而，在目前市府緊縮開支的大背景下，語言服務顯然也難以獲得更多投資。