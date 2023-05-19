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庇護客占據酒店 紐約客擔心影響觀光

記者胡聲橋／紐約報導
紐約市庇護客危機持續，全市有不少酒店被用來安置庇護客。(美聯社)
紐約市庇護客危機持續，全市有不少酒店被用來安置庇護客。(美聯社)

紐約市庇護客危機持續，全市有不少酒店被用來安置庇護客，截至目前，紐約已接收約6萬5000名庇護客，且人數仍不斷增加，隨著即將到來的旅遊季，有商業人士擔心紐約市將因此失去大批遊客，市長亞當斯(Eric Adams)18日也尋求市議員支持，籲團結解決問題。

亞當斯原預計將庇護客安置到公校的獨立體育館，但在家長及各界的強烈反彈下暫時放棄，不過市府同時也考慮使用廢棄的雷克島(Rikers Island)監獄收容庇護客；到目前為止，紐約已湧入約6萬5000名庇護客，光是上周就有4200名，預計本周末又將有約15輛滿載庇護客的巴士抵達。

亞當斯在記者會上說，紐約市一半以上的酒店房間已用作收容庇護客，他正在尋找更多願意接收庇護客的酒店；對此市府澄清，表示目前有約4萬1000名的庇護客，入駐全市150多家酒店，占40%，這些酒店多為中型酒店，客房數量在51至200間之間。

對此商業人士感到不安，擔心庇護客危機可能使紐約市即將到來的旅遊旺季產生負面影響；皇后區商會主席格萊奇(Tom Grech)說，離國際旅遊旺季還有30到45天時間，擔心庇護客將占用通常為遊客保留的客房，他還擔心因為庇護客問題，紐約將失去大批遊客。

不過，曼哈頓中城部分酒店表示未受到庇護客影響。市主計長蘭德(Brad Lander)說，酒店的預定情況很好，目前酒店每月約有300萬間客房被預訂，已接近新冠疫情前每月340萬間客房的數字。蘭德還說，安置庇護客的部分酒店本來就是閒置或關閉酒店，因此影響不大。

亞當斯18日也和市議會召開線上會議，他在會上批評民選官員，指責部分人「不尊重」市府，後者每天花12到13個小時試圖應對移民危機；亞當斯在會上也表示，由於缺乏聯邦政府援助，紐約市被迫承擔解決此波危機的經濟壓力，呼籲地方官員表現出團結，協助市府解決問題。

庇護客浪潮開始後，市府積極找尋場地安置這些人，包括酒店、停車場、遊輪碼頭、大帳篷，公校獨立體育場，甚至是監獄，但幾乎都會面臨反對聲浪。

庇護客占據酒店，人們擔心紐約旅遊季受影響。(市長辦公室提供)
庇護客占據酒店，人們擔心紐約旅遊季受影響。(市長辦公室提供)

庇護 亞當斯 紐約市

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