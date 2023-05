布碌崙新雕塑 盼傳遞愛與和平

阿拉斯加藝術家克蘭寧創作一個名為「土地」的大型雕塑作品。(取自Public Art Fund官網)

從南部邊境湧入紐約市 的庇護 客已成為城市的危機,雖然市府積極尋求解決方法,但卻遭到各界批評,對此來自阿拉斯加的藝術家克蘭寧(Nicholas Galanin)創作一個名為「土地」(LAND)的大型雕塑,即日起矗立在布碌崙 (布魯克林)大橋公園(Brooklyn Bridge Park),試圖喚醒民眾對這些人的同情心,期盼家庭分裂、被暴力對待、隔離的情況不再上演。

由克蘭寧創作、高達30呎的作品,聳立在布碌崙大橋公園中,他介紹,作品特別選擇與美國在美墨邊界建築圍牆使用的金屬材料相同,在當前愈演愈烈的庇護潮中,在許多人看不到、未接觸的地帶,不停上演著父母與骨肉分離的慘況,且該危機絲毫沒有放緩的跡象。

克蘭寧的作品向來傳達強烈的社會議題,此次「土地」作品的背後所傳遞的口號,為「在每個語言中都有一片土地」(In every language there is Land),以表示「我們需要倡導公平的對待,鼓勵人們反思他們與土地的聯繫。」

他指出,紐約市是多元文化的象徵,在每日有上千名民眾來往的布碌崙大橋公園內展示作品,意義非凡;克蘭寧也想藉此提醒,在美墨邊境發生的事,也是阿拉斯加和加拿大邊界同樣發生的狀況,當地的部落家庭因政治利益,被迫分離。

不僅如此,拜登政府在阿拉斯加進行石化燃料的開採工作,未授權的土地開發打擊了當地社區和生態環境,對在乎原生態的當地人而言,就是破壞他們與大自然聯繫、長久關係平衡的做法;「人們無需活在川普政府製造的恐慌中,我們更需要被提醒的是,不要忘記那些生活在其他地方、環境下的人們」,給予他們的土地、社區、下一代更多的愛和關懷。