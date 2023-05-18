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紐約安置庇護客…市府暫棄公校 擬改用雷克島監獄

記者胡聲橋／紐約報導
位於日落公園的PS172小學的家長此前一直在學校門前示威，反對用體育館收容庇護客。(記者胡聲橋／攝影)
位於日落公園的PS172小學的家長此前一直在學校門前示威，反對用體育館收容庇護客。(記者胡聲橋／攝影)

面對強大的反對聲浪和抗議示威，紐約市16日暫時放棄將庇護客安置在公校體育館這一有爭議的做法，但仍表示，公校體育館仍將作為備選方案。同時，市府正在認真考慮使用廢棄的雷克島(Rikers Island)監獄收容庇護客。

市長亞當斯(Eric Adams)此前表示，市府擬用20個公校中獨立體育館來短期收容庇護客，但學生家長持續兩天的抗議活動使市政府不得不對這一安置計畫踩剎車。據報導，數十名庇護客將在17日從布碌崙(布魯克林)康尼島的PS188小學搬走，轉移到曼哈頓一個緊急安置點。據PS 17/MS 577公校一名官員介紹，本周初在體育館搭建的幾十個綠色折疊床已經在17日下午拆除打包。

而在布碌崙日落公園的PS172小學，17日學生的出勤率下降了42%，有許多家長表示，只要庇護客住進體育館，他們就不會讓孩子去上學。

儘管在這一方案上讓步，負責衛生和公共服務(Health and Human Services)的副市長威廉姆斯-伊索姆(Anne Williams-Isom)17日表示，暫時停止使用學校體育館並不是政策的逆轉。實際上，如果一下子有1000名庇護客湧入，政府將不得不使用緊急安置場所。這意味著政府有可能重新啟動學校體育館安置計畫。

市教育總監班克斯(David Banks)在17日也表示，他理解情緒激動的家長是為了確保孩子的安全。他說，現在流傳著各種謠言，但實際情況是，畢業典禮不會取消，畢業舞會也不會取消，學校將保持正常運轉。

市府正在認真考慮使用廢棄的雷克島監獄收容庇護客。（美聯社）
市府正在認真考慮使用廢棄的雷克島監獄收容庇護客。（美聯社）

而據「每日新聞」報導，市府正在認真考慮將庇護客安置到雷克島(Rikers Island)去年被關閉的一所Otis Bantum懲教中心，這裡有1700個床位。據消息人士透露，市政府官員上周造訪雷克島，查看了可能被改造為庇護客住房的建築。

亞當斯17日在一個記者會上沒有否認將庇護客安置到雷克島的可能性，他說正在考慮一切可行的方案，並願意做出艱難的選擇。

不過，在雷克島安置庇護客的想法馬上招致反對。紐約移民聯盟(New York Immigration Coalition)執行總監阿瓦德(Murad Awawdeh)說，雷克島給被迫居住在那裡的人帶來了痛苦、折磨和死亡，是紐約的一個污點，將庇護客安置在雷克島，會給剛剛逃離暴力和迫害的人帶來新的傷害，是不道德的。

位於日落公園的PS172小學的家長此前一直在學校門前示威，反對用體育館收容庇護客...
位於日落公園的PS172小學的家長此前一直在學校門前示威，反對用體育館收容庇護客。(記者胡聲橋／攝影)

庇護 公校 亞當斯

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