華裔店主遇持槍搶劫 清潔工見義勇為獲表揚

關康在現場講述事發經過，稱父母仍在恢復階段。(記者張晨／攝影)

位於曼哈頓華埠 堅尼路(Canal St.)的音響店「堅尼聲燈」(Canal Sound and Light)上月末遭兩名搶匪持槍闖入，七旬華裔夫妻店主遇險，多虧兩名西語裔清潔工聽到呼救，急忙出手相助才化險為夷；紐約中華總商會17日舉行「見義勇為英雄頒獎典禮」，表彰這些拔刀相助的社區人士。

根據業者兒子關康(Eric Kwan)上傳至網絡的監控錄像，兩名搶匪於4月21日早上7時30分左右，假扮快遞人員在門前攔下正在開門的業者，將其推倒並反鎖店門，歹徒還拿出一把手槍挾持業者走入店內保險 箱處，用搶指著他的頭，威脅說出保險箱密碼，期間還多次用槍柄擊打業主頭部。

恰巧業主妻子進入店內，其中一名搶匪立即衝去將她拽倒在地，並用槍指著她的頭。根據錄像，業主妻子不斷尖叫，歹徒則揚言要殺了她，脅迫她停止尖叫。

高聲呼叫引來門外兩位清潔人員貝萊斯(Wilson Velez)和布拉沃(Jorge Bravo)的注意而入店查看，兩人一邊阻止歹徒掙逃，一邊幫受害者脫身。

關康在表彰典禮上回憶，儘管事發已過去數日，還是心有餘悸，因為他們當時幾乎命懸一線，若不是有人見義勇為，後果不堪設想；目前案件已升級為聯邦調查，嫌犯尚未落網。

此外，總商會也表彰了在孔子大廈做了十年安保工作的弗雷澤(Eugene Fraser)，他今年幫助警方逮捕了一涉嫌持刀搶劫的嫌犯。