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阻入店竊盜 亞當斯雙管齊下：加強執法、擴大監視器使用

記者張晨／紐約報導
華埠便利店近期頻遭商店行竊威脅。(記者張晨 / 攝影)
華埠便利店近期頻遭商店行竊威脅。(記者張晨 / 攝影)

疫情以來紐約市的入店行竊甚至搶劫罪行愈發猖獗，且多數為慣犯屢次作案；市長亞當斯(Eric Adams)17日宣布遏制入店行竊的新舉措，擬加強執法並對小商業者提供幫扶資源；社區人士表示，疫情以來「零元購」猖獗，主因盜竊者有法律漏洞可鑽。

根據市府與社區公布的「零售盜竊報告」(The Retail Theft Report)，除2020年外，自2018年以來，全市入店行竊投訴總數逐年增加——其中增幅最大的是2021年至2022年，增幅達44%，商店盜竊罪案猖獗對零售業的影響尤為嚴重。

市府公布的新舉措包括預防和干預兩種策略，希望利用預防犯罪項目「第二次機會」(Second Chance)和「重置盜竊犯和零售商店」(RESTORE)幫助解決導致商店行竊的潛在因素；市府還將加強執法，打擊屢犯者，並震懾有組織的犯罪集團，並計畫建立一個精確慣犯檔案庫，零售業者可以直接向市警提交案件報告，以更好地識別和追蹤慣犯，並促進五大區的地區檢察官辦公室進行有力起訴。

同時，市府還將建立鄰里零售監控系統，以便在發生盜竊案時彼此之間可以與執法部門共享實時情報，旨在擴大參與者對視頻監控攝像機的使用。

亞當斯表示，僅去年一年，327名慣犯就占全市2萬2000多起零售盜竊案的30%；新計畫將投資輔助項目，找出導致犯案的潛在因素，在犯罪前遏制罪行；同時培訓店員能採取緩和的最佳安全策略，並加強必要的執法，打擊慣犯及有組織的犯罪集團。

社區人士陳家齡表示，該店經常遭人入內盜竊，竊賊帶著大型垃圾袋進去店裡搜刮商品，再大搖大擺地離開；民主黨65D區領袖于金山表示，專業盜竊者深知目前的法律無法約束其行跡，所以更變本加厲；「若無治安，一切都是空談」，他指出，華埠的兩家連鎖藥房Rite Aid都相繼關閉，更多是因為無法阻止的「零元購」。

亞當斯公布打擊入店行竊舉措。（市長辦公室提供）
亞當斯公布打擊入店行竊舉措。（市長辦公室提供）
亞當斯打擊商店行竊，加強執法、提供資源 雙管齊下。(市長辦公室)
亞當斯打擊商店行竊，加強執法、提供資源 雙管齊下。(市長辦公室)

亞當斯 疫情 零售業

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