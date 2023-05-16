紐約預算赤字 恐高於市長估計

數據顯示，紐約市下財年將面臨58億元預算赤字，高於亞當斯預期。（市長辦公室提供）

紐約市 獨立預算 辦公室(Independent Budget Office，IBO)15日公布的數據顯示，由於勞工合同和教育方面的支出攀升，同時因為聯邦新冠疫情援助款枯竭，紐約市下財年將面臨58億元預算赤字，高於市府預期，而且今後數年也將面臨比預計更高的預算赤字。

獨立預算辦公室公布的對2024財年預算和至2027年的財政計畫分析顯示，本財政年度結束時，紐約市的運營支出將比預算中的估計高出21億元。雖然伴隨著就業增長的反彈，強勁的稅收收入會在一定程度上緩衝不斷增加的開支，包括工會合同的談判費用以及與尋求庇護者相關的費用等，但預算赤字情況仍有相當的風險。

IBO預測，紐約在明年7月1日開始的財政年度將面臨58億元的赤字，比市長亞當斯(Eric Adams)在4月份行政預算中的預測值高出16億元。該辦公室預計，在接下來的兩個財政年度，將出現71億元和77億元的預算缺口。

IBO稱，雖然該辦公室對稅收增長的預測比市長的預測更樂觀，但在四年期的財政計畫中，行政支出被低估了大約109億元。

紐約市最大的工會DC37和代表警察的巡警福利協會(Patrolmen’s Benevolent Association)批准的合同規定，每年加薪約3%。根據該辦公室的分析，假設市政府今年與兩個工會達成勞資協議，且其他勞工團體也照此模式辦理，那麼新合同的成本在四年內將達到178億元，高於市長亞當斯預測的160億元。

獨立預算辦公室還預計，今後四年，教育局 (Department of Education)將多支出41億元。此外，紐約市目前由一次性聯邦新冠救濟金資助的項目，今後也將由紐約市提供支持。紐約市還必須支付常年預算不足的項目，比如校車計畫和對殘疾學生的資助。

IBO主任查菲(Louisa Chafee)說，該辦公室的行政預算分析提供了關於預算的宏觀和微觀信息，以幫助公眾了解城市的財務狀況，並為當選官員提供數據，以幫助他們在預算優先事項的辯論和談判中了解通過的預算。這對於保護城市免受未來財政不確定性的影響至關重要。